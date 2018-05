Skripaľa Briti požičiavali spojencom. Hľadať ruských špiónov učil aj Čechov

To, že bývalý ruský špión radil britským spojencom, nemusí byť dôvod na jeho otrávenie.

15. máj 2018 o 15:49 Matúš Krčmárik

PRAHA, BRATISLAVA. Do Prahy prišiel Sergej Skripaľ v roku 2012, krátko po tom, ako jeho manželka Ľudmila podľahla rakovine. Smútil za ňou, vyzeral vraj trochu choro, no inak mal dobrú náladu. S českými hostiteľmi zašiel aj na pohárik a vtipkoval s nimi, že mu lekár predpísal whisky na vysoký tlak, cituje svoje zdroje z bezpečnostného prostredia denník New York Times.

Keď prišlo na pracovné záležitosti, opisoval českým tajným, ako fungujú ruskí špióni, keď pracujú v Európe. Aké metódy používajú, ako rozmýšľajú, ako sa správajú, ako vyzerajú. Poskytol im aj nejaké mená ľudí, ktorí boli aktívni pred rokom 2004, keď Skripaľ medzi ruskými tajnými skončil.

Bývalý dvojitý agent, ktorého začiatkom marca spolu s dcérou otrávili v britskom Salisbury nervovou látkou novičok, totiž počas pôsobenia medzi ruskými tajnými nebol len bežným agentom, ako o ňom píše väčšina médií.

Bol dlhoročným dôstojníkom ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU, v druhej polovici 90. rokov viedol jej personálne oddelenie. Vďaka tomu mal výborný prehľad o rozmiestnení ruských agentov v Európe a poznal aj mená niektorých, píše magazín Respekt.

Minimálne raz v Česku

Aj po svojom príchode do Británie v roku 2010 sa delil o svoje skúsenosti s tajnými službami iných európskych štátov. Minimálne raz prišiel aj do Česka.

„Návšteva bola súčasťou bežnej spolupráce medzi spravodajskými službami Česka a Veľkej Británie,“ povedal pre Rádio Slobodná Európa český minister zahraničných vecí Martin Stropnický. Ten v rokoch 2014 až 2017 viedol ministerstvo obrany.

Myslí si, že stretnutie malo význam. „Veľká Británia je známa vysokou kvalitou spravodajských zdrojov. Nemyslím si, že by k nám poslali problematického muža, zrejme na to bol dôvod,“ dodáva.

Skripaľa v roku 1995 počas pôsobenia v Španielsku naverbovala britská tajná služba MI6, ktorej za peniaze posúval informácie. Keď sa to Rusi dozvedeli, v roku 2004 ho odsúdili na jedenásť rokov väzenia.

V roku 2010 ho prepustili výmenou za ruských špiónov chytených v Spojených štátoch, Skripaľ sa usadil v menšom anglickom meste Salisbury. Kúpil si tam dom, na verejnosti sa voľne pohyboval, no miestni si všimli, že sa správa veľmi opatrne.