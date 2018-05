Austrálčan 60 rokov daroval krv, zachránil viac ako dva milióny detí

Musí skončiť, pre darcovstvo už dávno prekonal vekový limit, ktorý je v Austrálii 70 rokov.

14. máj 2018 o 22:06 ČTK

SYDNEY. V Austrálii "odišiel do dôchodku" 81-ročný muž, ktorý chodil 60 rokov takmer každý týždeň darovať krv. Podľa webu denníka The Daily Telegraph Austrálčan zachránil životy približne 2,4 milióna detí.

James Harrison si prvýkrát nechal odobrať krv v 60-tych rokoch po tom, čo vedci zistili, že transfúzia krvi môže pomôcť ženám, ktoré majú krvnú skupinu s negatívnym Rh faktorom a čakajú dieťa, ktoré má Rh faktor pozitívny.

Kvôli tomu sa v krvi nastávajúcej matky vytvoria protilátky proti Rh pozitívnej krvi a tie potom napádajú červené krvinky plodu. Deťom tak môžu spôsobiť okrem iného aj ťažkú anémiu. Pomôcť im môže darca, ktorého krv obsahuje látku anti-D globulín.

Harrison daroval krv za svoj život 1173 ráz, z toho 1163-krát z pravej a desaťkrát z ľavej ruky. Pomohol tým vyprodukovať viac ako tri milióny dávok anti-D globulínu. Skončiť teraz musí preto, že pre darcovstvo už dávno prekonal vekový limit, ktorý je v Austrálii 70 rokov.

"Pre mňa je to smutný deň. Koniec dlhého behu ... Robil by som to ďalej, keby ma nechali," povedal pri poslednom odbere Harrison novinárom.