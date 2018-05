Trump je maklér, nie líder, kritizuje ho hlavný vyjednávač Palestíny

Sáib Irikát vyhlásil, že americká administratíva je založená na klamstvách.

14. máj 2018 o 11:16 SITA

JERUZALEM. Hlavný palestínsky vyjednávač a poradca prezidenta Mahmúda Abbása ostro skritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa za jeho rozhodnutie presunúť americké veľvyslanectvo do Jeruzalema. Sáib Irikát vyhlásil, že americká administratíva je "založená na klamstvách".

Trump podľa jeho slov porušil svoj sľub, že presun veľvyslanectva z Tel Avivu do Jeruzalema odloží, aby dal šancu mierovým rozhovorom. Irikát to v pondelok povedal pre rozhlasovú stanicu Hlas Palestíny. Dodal, že Washington už nie je viac ich partnerom a Trumpova administratíva sa stala "súčasťou problému". "Svet potrebuje skutočných vodcov a tí (americkí predstavitelia) sú realitní makléri, nie lídri," skonštatoval.



Trumpov blízkovýchodný mierový vyjednávač Jason Greenblatt naopak tvrdí, že presunutie amerického veľvyslanectva do Jeruzalema je "nevyhnutnou podmienkou" pre trvalú mierovú dohodu medzi Izraelom a Palestínčanmi. Malé prechodné veľvyslanectvo otvoria v pondelok v budove amerického konzulátu v Jeruzaleme. Neskôr nájdu väčšie priestory a z Tel Avivu sa presunie aj jeho zvyšná časť.



Americký prezident o presunutí veľvyslanectva z Tel Avivu rozhodol minulý rok, čím de facto uznal Jeruzalem za hlavné mesto Izraela. Splnil tak svoj predvolebný sľub, ktorým však vyvolal veľkú nevôľu spojencov a hnev Palestínčanov. Tí už ohlásili na pondelok veľký pochod v Pásme Gazy pri hraniciach s Izraelom. Židovský štát ich už varoval, aby sa nepribližovali k hraniciam, inak sú ich životy v ohrození.