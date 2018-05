Prichádza umelá inteligencia. Nečakajme na následky, konajme

Princíp predbežnej opatrnosti využívame pri riešení klimatických zmien. Prečo nie pri umelej inteligencii?

14. máj 2018 o 13:54 Maciej Kuziemski, Project Syndicate

Pre tvorcov politík na celom svete je najlepšie, ak môžu svoje rozhodnutia založiť na dôkazoch, bez ohľadu na to, že vstupné dáta nie sú vždy dokonalé. Čo však majú lídri robiť, keď je dát málo alebo vôbec neexistujú?

Tento pocit bezradnosti poznajú tí, ktorí sa zaoberajú dôsledkami „rozvinutých prediktívnych algoritmov“, základných kameňov učiacich sa strojov a umelej inteligencie.

V akademických kruhoch sa odborníci, ktorí sa zaoberajú umelou inteligenciou, rozdeľujú na dve skupiny.

Jedni hovoria, že umelá inteligencia predstavuje pre ľudstvo existenčné ohrozenie, ale jej prínos je vyšší ako náklady. Napriek tomu, že do tejto skupiny patria aj osobnosti technologického biznisu a že výskum láka štedré granty, na akademickej úrovni sa im ešte nepodarilo svoje hlavné tvrdenie presvedčivo dokázať.

Druhá skupina sa sústreďuje na spravodlivosť, zodpovednosť a transparentnosť nových technológií. Zaoberajú sa napríklad tým, ako automatizácia ovplyvní pracovný trh. Aj tu však výskum zatiaľ nepriniesol presvedčivé výsledky.

Koľko pracovných miest zmizne?

MIT Technology Review nedávno porovnal zistenia z devätnástich štúdií, ktoré predpovedali úbytok pracovných miest a zistil, že odhadovaný počet miest, ktoré zaniknú, sa pohybuje v rozmedzí od 1,8 milióna po dve miliardy.

Jednoducho povedané, ani na jednej strane neexistujú presvedčivé zistenia, s ktorými sa dá pracovať. Ak sa predpovede vplyvu umelej inteligencie líšia od malých zmien na pracovnom trhu po vyhynutie ľudstva, svet potrebuje nový spôsob, ako analyzovať a riešiť budúce technologické zmeny.

Iste, nekompletné údaje sú častým problémom pre technologických výskumníkov. Aj za „bežných“ podmienok je výskum rozmáhajúcich sa technológií ako skladanie puzzle v tme len s malou lampou.

“ Kým svet čaká na vedeckú istotu, ktorá nemusí prísť nikdy, existuje riešenie, ktoré by nás mohlo posunúť do neistej budúcnosti – princíp predbežnej opatrnosti. „

Raz začas sa objaví „postnormálna“ vedecká hádanka, čo filozofi Silvio Funtowicz a Jerome Ravetz v roku 1993 prvýkrát opísali ako problém, pri ktorom „sú fakty nejasné, hodnoty spochybniteľné, v hre je mnoho a rozhodnutia musia prísť rýchlo“.

Pri týchto výzvach, medzi ktoré patrí aj umelá inteligencia, politika nemôže čakať na vedu, kým dobehne vývoj.

V súčasnosti sa väčšina rozhodovania o budúcnosti umelej inteligencie odohráva na globálnom severe, čo znižuje vplyv menej rozvinutých krajín a potom je ťažšie využívať technológie,ktoré môžu mať dvojaké využitie.

Čo je ešte horšie, zodpovední ľudia nedostatočne zvažujú možný dosah na životné prostredie a takmer výlučne sa zameriavajú na antropogénne následky automatizácie, robotiky a strojov.

Treba sa pohnúť dopredu

Lídri sa však musia v oblasti kontroly umelej inteligencie pohnúť dopredu aj bez spoľahlivých dát. Kým svet čaká na vedeckú istotu, ktorá nemusí prísť nikdy, existuje riešenie, ktoré by nás mohlo posunúť do neistej budúcnosti – princíp predbežnej opatrnosti.

Celosvetovo sa zaviedol v roku 1992 v Riu de Janeiro v dohode OSN o trvalom rozvoji, neskôr ho vložili do jednej zo zakladajúcich zmlúv Európskej únie.

Tento princíp hovorí, že neistota nemôže byť dôvodom na zlyhanie pri ochrane ľudského zdravia alebo životného prostredia. Tento princíp by sa zrejme dal použiť aj pri neistote súvisiacej s nástupom technológií.

Aj princíp predbežnej opatrnosti má svojich odporcov, no kým sa o tom bude ešte roky diskutovať, musíme prijať fakt, že absencia dôkazu o spôsobených škodách nie je to isté ako dôkaz o absencii škôd.

Táto jednoduchá myšlienka sa už použila pri rôznych rozvojových témach od verejného zdravotníctva po detskú úmrtnosť. Sú dobré dôvody na to, aby umelá inteligencia bola ďalšia na rade.

Otvorenejšia diskusia

Na začiatok by zavedenie princípu predbežnej opatrnosti pri umelej inteligencie vyrovnalo diskusiu, slabší by získali väčší vplyv v debatách, ktoré v súčasnosti ovládajú firemné záujmy.

Na rozhodovaní by sa zrazu podieľalo viac ľudí a výsledky by lepšie odzrkadľovali potreby spoločnosti.

Odborníci na elektrotechniku a sociológiu z Harvardovej univerzity už na tejto téme spolupracujú. Pridať by sa k nim mohli aj ďalšie profesijné organizácie a výskumné centrá.

Zavádzanie princípu predbežnej opatrnosti by tiež regulačným orgánom pomohlo presunúť bremeno zodpovednosti na tvorcov algoritmov. Tí by museli vysvetliť, ako fungujú programy, čím by sa obmedzila uzavretosť systému, firmy by sa rozhodovali transparentnejšie a verejný sektor by vedel držať pri technologickom rozvoji krok so súkromným.

A tým, že by technologické spoločnosti a vlády museli pomenovať a zvažovať rôzne možnosti, princíp predbežnej opatrnosti by vrátil do pozornosti zanedbávané témy, napríklad vplyv na životné prostredie.

Už nemôžeme čakať

Nestáva sa často, že veda je v pozícii pomôcť pri zvládnutí inovácií dávno pred tým, ako sa dôsledky inovácií dajú vôbec skúmať. Pri algoritmoch, učiacich sa strojoch a umelej inteligencii si však nemôžeme dovoliť čakať.

Krása princípu predbežnej opatrnosti nie je len v tom, že jej základ je súčasťou medzinárodného práva, ale aj v tom, že už má za sebou využitie v rôznych vedeckých kontextoch.

Mali by sme ho prijať skôr, ako výhody vývoja budú nerovnomerne rozdelené alebo, čo by bolo ešte horšie, nenastanú nezvratné škody.