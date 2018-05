Expremiér Malajzie má zákaz opustiť krajinu

12. máj 2018 o 12:44 TASR

KUALA LUMPUR. Malajzijský imigračný úrad zakázal bývalému premiérovi Najibovi Razakovi a jeho manželke opustiť krajinu. K tomuto zákazu došlo krátko po tom, ako Razak oznámil, že s manželkou plánuje odísť do cudziny na dovolenku. Informovala o tom agentúra AP.

Údajne mal Razak (64) s manželkou Rosmah Mansor odletieť v sobotu do Jakarty, hlavného mesta Indonézie. To vyvolalo podozrenie, že bývalý minister chce z krajiny utiecť, aby tak unikol možnému trestnému stíhaniu v súvislosti s multimiliardovým korupčným škandálom týkajúcim sa zadlženého štátneho fondu.

Razak uviedol, že rozhodnutie imigračného úradu rešpektuje a z krajiny do zahraničia nevycestuje.

V sobotu Razak tiež oznámil, že s okamžitým účinkom odstupuje z postu šéfa Národného frontu.

V stredajších parlamentných voľbách utrpela Razakova koalícia Národný front šokujúcu porážku. Väčšinu v parlamente získala opozičná aliancia vedená Mahathirom Mohamadom, čím ukončila 60 rokov trvajúcu vládu Národného frontu.

Najib Razak, ktorý bol v úrade od roku 2009, priznal vo štvrtok volebnú porážku.

Víťazný 92-ročný Mahathir Mohamad bol predsedom vlády 22 rokov - do roku 2003. Do politiky sa vrátil z dôchodku a do radov opozície vstúpil práve pre spomínaný korupčný škandál.