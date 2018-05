Šéf Pulitzerových cien Díaz po obvineniach z obťažovania odstúpil

Díaz opúšťa funkciu predsedu poroty Kolumbijskej univerzity, ktorá laureátov Pulitzerovej ceny vyberá, zostáva však jej členom.

NEW YORK. Šéf Pulitzerových cien, štyridsaťdeväťročný spisovateľ Junot Díaz, sa po obvineniach zo sexuálneho obťažovania vzdal funkcie.

Vykonávať ju nebude počas nezávislého vyšetrovania. Informovala o tom agentúra AFP.

Díaz čelí obvineniam od 4. mája, kedy novinárka Zinzi Clemmonsová na jednej akcii v Sydney podľa niektorých médií Díaza obvinila z nepatričného správania, ktoré sa odohralo pred šiestimi rokmi.

Na twitteri neskôr spresnila, že spisovateľ si na nej násilím vynútil bozkávanie.

Nebola jediná

"Zďaleka nie som sama, komu to urobil," tvrdí Clemmonsová, ktorá bola v čase incidentu študentkou newyorskej Kolumbijskej univerzity. "Odmietam ďalej mlčať," dodala vo svojich twitterových poznámkach.

Medzitým ďalšie dve autorky, Carmen Maria Machadová a Monica Byrneová, Díaza obvinili z agresívneho správania.

Díaz opúšťa funkciu predsedu poroty Kolumbijskej univerzity, ktorá laureátov Pulitzerovej ceny vyberá, zostáva však jej členom. Vo štvrtok toto grémium uviedlo, že zahajuje nezávislé vyšetrovanie a dodalo, že Díaz je ústretový a pri vyšetrovaní spolupracuje. Porote bude teraz predsedať novinár denníka The Washington Post Eugene Robinson.

Aj Díaz dostal Pulitzerovu cenu

Samotný Díaz, ktorý pochádza z Dominikánskej republiky, dostal v roku 2008 Pulitzerovu cenu za svoju knihu Krátky, no divný život Oskara Wajda.

Pulitzerové ceny majú 21 kategórií, z toho 14 novinárskych, a sú považované za vrchol amerických žurnalistických ocenení.

Tento rok v apríli získali hlavnú Pulitzerovu cenu americký denník The New York Times a časopis The New Yorker za odhalenie sexuálnej aféry filmového producenta Harveyho Weinsteina. Toto odhalenie zdvihlo celosvetovú vlnu odporu proti sexuálnemu obťažovaniu a násiliu na ženách.