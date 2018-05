Putin s Merkelovou si telefonovali, hovorili o potrebe zachovania iránskej dohody

Obaja lídri netaja obavy z najnovšieho vývoja situácie v regióne.

11. máj 2018 o 19:27 TASR

BERLÍN, MOSKVA. Ruský prezident Vladimir Putin a nemecká kancelárka Angela Merkelová v piatok telefonicky hovorili o snahách zachrániť iránsku jadrovú dohodu a predísť eskalácii napätia na Blízkom východe.

Telefonát, o ktorého obsahu informovala vo vyhlásení Merkelovej úrad, prebehol týždeň predtým, ako sa obaja lídri stretnú v ruskom meste Soči.

Merkelová s Putinom podľa vyhlásenia zdôraznili svoj zámer zachrániť iránsku jadrovú dohodu po tom, ako USA tento týždeň oznámili, že od nej odstupujú.

Obaja lídri vyjadrili tiež obavy z najnovšieho vývoja situácie v regióne a zhodli sa na potrebe vyhnúť sa ďalšej eskalácii napätia, uviedla agentúra AP.

Signatármi zmluvy známej ako Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA) bol Irán a šestica veľmocí (Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA).

Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, Európskej únie i Spojených štátov voči Iránu výmenou za to, že islamská republika dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.

Dohoda platí do roku 2025, no niektoré časti, vrátane prísnejších kontrol medzinárodnými pozorovateľmi, sa majú uplatňovať do roku 2040.