Sľubotechna, komunisti a Zemanov ruský odér. Babiš má vládu na dosah

ANO a ČSSD načrtli podobu českej vlády s komunistickou podporou. Posledné slovo budú mať straníci v referende.

11. máj 2018 o 17:55 Matúš Krčmárik

Andrej Babiš do koaličnej zmluvy vložil aj záruku, že nová vláda bude orientovaná na Západ.(Zdroj: TASR/AP)

PRAHA, BRATISLAVA. Piati ministri zo sociálnej demokracie, zvyšok z hnutia ANO Andreja Babiša. A v pozadí komunisti, ktorí síce nebudú priamo vo vláde, ale ich hlasy budú dôležité pri tom, aby nová česká vláda vznikla. A neskôr aj na to, aby prežila.

Takto vyzerá pôdorys budúcej vlády, ktorý v piatok predstavil český premiér v demisii Babiš. Prvýkrát od Nežnej revolúcie sa tak na najvyššie mocenské priečky dostávajú komunisti. Bez nich by dve strany mali len 93 hlasov v 200-člennej snemovni.

„Komunisti nebudú mať na vládu žiadny vplyv,“ argumentoval pred novinármi Babiš. „Komunisti umožnia vznik tejto vlády na základe programových dohôd.“

Strany spísali koaličnú dohodu, no posledné slovo ešte budú mať členovia ČSSD vo vnútrostraníckom referende.

Čakanie na vládu s dôverou

Česko čaká na fungujúcu vládu už od volieb v októbri minulého roka. V polovici decembra síce prezident Miloš Zeman vymenoval Babišovu menšinovú vládu, v ktorej sú len ministri za ANO, no tá podľa očakávania nedostala dôveru a teraz vládne štyri mesiace len v demisii.

Rokovania ČSSD s ANO už medzitým raz zlyhali, keď Babiš odmietol dať sociálnym demokratom ministerstvo vnútra, z ktorého by vedeli dohliadnuť na vyšetrovanie jeho kauzy Čapí hnízdo. V novej vláde by už ministerstvo vnútra mali mať, rovnako aj rezort diplomacie, kultúry, poľnohospodárstva a práce.

Práve Babišovo obvinenie zo zneužitia európskych dotácií pri rekonštrukcii jeho komplexu Čapí hnízdo najviac komplikovalo vznik vlády. Sociálni demokrati si na sneme odhlasovali, že účasť trestne stíhaného politika vo vláde je pre nich zásadný problém. Babiš zas opakoval, že vo voľbách dostal takmer tridsať percent hlasov a má preto mandát na vládnutie.

Tento rozpor sociálni demokrati vyriešili vetou v koaličnej dohode, podľa ktorej „v prípade prvoinštančného odsúdenia akéhokoľvek člena vlády, ak on v primeranom čase neodstúpi, stráca táto koaličná zmluva platnosť“.

Koaličná dohoda teda nehovorí nič o tom, v akom čase by sa tak malo stať. Navyše, koniec jej platnosti by neznamenal automaticky koniec vlády, keďže je právne nezáväzným dokumentom.

Sociálni demokrati ustúpili aj od požiadavky, aby po vzniku vlády strany z vedenia snemovne odvolali krajne pravicového podpredsedu Tomia Okamuru.

Mesiac hlasovania

Vznik novej vlády však stále nie je istý. Koaličnú zmluvu už odobrilo ANO, v sobotu budú o nej hovoriť komunisti, sociálnych demokratov čaká vnútrostranícke referendum. To by malo trvať asi mesiac, ešte pred referendom by strany mali predstaviť aj mená ministrov prípadnej vlády.

Strana nie je jednotná, napríklad senátori ČSSD sa nedávno vyjadrili, že by strana mala radšej ostať v opozícii. Sociálni demokrati s ANO vládli v rokoch 2013 až 2017, ale viedlo to k výraznému prepadu preferencií ČSSD. Za štyri roky klesli z 20 percent na 7,3 percenta.

„Môj názor je dlhodobo známy, nepodporujem účasť sociálnej demokracie vo vláde vedenej Andrejom Babišom,“ povedal pre Idnes.cz predseda Senátu Milan Štěch, keď prichádzal na zasadnutie vedenia sociálnej demokracie.

„Ani koaličná zmluva nie je veľmi kvalitná, je tam príliš veľa voľných fráz. Ako poznám Andreja Babiša, ani najlepšie písaná dohoda pre neho nič neznamená. Aj tak sa bude konať podľa momentálnej situácii. Vstúpiť do vlády s Andrejom Babišom je veľmi riskantné,“ dodal.

Bez konkrétneho obsahu

Kombinácia bezobsažných fráz o efektívnejšom štáte, ktoré sa opakujú už desaťročia, sľuby bez konkrétneho obsahu. Tak by sa dala zhrnúť analýza programového vyhlásenia, ktorú napísal komentátor Aktuálně.cz Martin Fendrych.

„Škoda, že ten program nie je skromnejší, teda reálnejší,“ píše Fendrych. „Takto sa nám predkladá babišovská sľubotechna korigovaná vedomím, že vládu majú držať (prvýkrát od revolúcie) komunisti a že sa nad ňou vznáša odér kremeľského parfumu Miloša Z.“

“ Ako poznám Andreja Babiša, ani najlepšie písaná dohoda pre neho nič neznamená. „ Milan Štěch, predseda českého senátu za ČSSD

Oceňuje aspoň to, že vláda sa napriek Zemanovým proruským tendenciám zaviazala, že „zahraničná politika bude vychádzať predovšetkým z členstva v Európskej únii a NATO“.

Opozičné strany sociálnym demokratom vyčítajú najmä to, že napriek počiatočnému odmietnutiu budú vládnuť aj s trestne stíhaným Babišom a spoliehajú sa na komunistické hlasy.

„ČSSD hnutiu ANO ustúpila, kde mohla,“ uviedla podľa Aktuálně.cz napríklad prvá podpredsedníčka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Sociálnym demokratom pri vidine zisku ministerských kresiel v možnej vláde zmäkli kolená a prestal im prekážať trestné stíhaný premiér alebo podiel komunistov na vláde. Uvidíme, ako rozhodnú členovia strany v referende, ale určite to znamená, že ďalšie týždne nebudeme mať vládu s dôverou.“

Ak by sociálni demokrati nakoniec vládnutie s Babišom v referende odmietli, teoreticky by pri moci mohla pokračovať súčasná vláda v demisii, keďže ústava nedáva prezidentovi žiadnu lehotu, dokedy musí nového premiéra vymenovať. Jediným záväzným termínom je konanie nových volieb do Poslaneckej snemovne najneskôr v roku 2021.

To však Babiš podľa svojho piatkového vyhlásenia nechce a naznačil, že ak sociálni demokrati koaličnú dohodu odmietnu, predčasné voľby by sa mohli konať o rok v máji súbežne s voľbami do Európskeho parlamentu.