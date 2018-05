V Spojených štátoch odhalili podvody s maďarskými pasmi

Falošné maďarské pasy malo získať najmenej 700 ľudí.

11. máj 2018 o 8:00 SITA

WASHINGTON. Americké úrady vyšetrujú prípad falšovania cestovných pasov v Maďarsku, vďaka ktorým sa mohli desiatky osôb dostať do USA pod falošnou identitou.

Zástupcovia amerických úradov informovali veľvyslanectvo v Budapešti o správe Interpolu, podľa ktorej podozrivý dostal falošný maďarský pas, čo vyšetrovateľov doviedlo k odhaleniu viacerých takýchto prípadov. Vo štvrtok o tom ako prvé informovali noviny The Washington Post.



Podľa denníka približne 700 osôb, ktoré nie sú občanmi Maďarska, podvodom získali maďarské pasy a najmenej 85 z nich sa pokúsilo vycestovať do USA, pričom citujúc americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti (DHS), 65 osobám sa aj podarilo prísť do Spojených štátov.

Zástupcovia DHS spomínané čísla odmietli potvrdiť, no hovorkyňa Jennifer Elzea uviedla, že ktokoľvek poruší imigračné zákony, bude zatknutý.