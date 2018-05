Američan vyvesil obrovskú vlajku so svastikou. Je to jeho právo, tvrdia úrady

Starosta mesta argumentuje, že nemôžu zakázať hlúposť a nenávisť.

10. máj 2018 o 17:37 SITA

WEST MIFFLIN. Obyvateľ mesta West Mifflin, ktoré sa nachádza neďaleko Pittsburghu v štáte Pennsylvánia, si vyvesil z domu obrovskú vlajku s hákovým krížom.

Červená zástava s čiernou svastikou veje z jeho domu povedľa vlajky južanskej Konfederácie, ktorú tam mal zavesenú už predtým, informujú miestne noviny Pittsburgh Post-Gazette.

Novinári sa s mužom snažili pozhovárať, ale odmieta akýkoľvek kontakt. Susedia vravia, že tohto človeka ani veľmi nepoznajú a jeden z nich novinárom povedal, že si na protest plánuje vyvesiť na svoj dom dúhovú zástavu.

Starosta mesta Chris Kelly vysvetľuje, že podľa amerických zákonov je takéto konanie legálne.

"Mesto to musí v mene nášho liberálneho poňatia slobody tolerovať. Nie je to (vyvesenie vlajky so svastikou - pozn. SITA) nič iné ako čistá zloba, ale my jednoducho nemôžeme zakázať hlúposť a nenávisť," cituje starostu agentúra Associated Press.