U nás prší, vás zaplaví. Azda ste pochopili, odkazuje Izrael

Izrael reagoval na iránske rakety. Bombardoval jeho vojenské ciele v Sýrii.

10. máj 2018 o 17:30 Matúš Krčmárik

TEL AVIV, BRATISLAVA. Nechceme vojnu, ale sa nenecháme ani ohrozovať, odkázal svojim nepriateľom, a najmä Iránu, v noci na štvrtok Izrael.

„Musia pamätať, že ak u nás prší, ich zasiahne povodeň. Dúfam, že sme túto epizódu už ukončili a všetci pochopili,“ povedal na tlačovej konferencii izraelský minister zahraničných vecí Avigdor Lieberman.

Reagoval na izraelské zásahy proti cieľom iránskych Revolučných gárd v Sýrii, ktoré boli reakciou na odpálenie dvadsiatich rakiet na Golanské výšiny, ktoré sú pod izraelskou kontrolou. Izrael tvrdí, že ich odpálili jednotky Quds, teda časti Revolučných gárd, ktoré sú zodpovedné za operácie v zahraničí.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Irán chce dobyť Jeruzalem a netají sa tým, hovorí analytik

„Nechceme stupňovať napätie, ale nikomu nedovolíme, aby nás ohrozoval alebo budoval infraštruktúru na budúce útoky proti nám,“ povedal Lieberman s tým, že Irán sa už snažil pri hraniciach so Sýriou umiestniť protilietadlové systémy.

Štvrtková izraelská operácia vraj zničila prakticky všetku iránsku vojnovú infraštruktúru v Sýrii, tvrdí Izrael. Hovorí sa o viac ako dvadsiatich mŕtvych bojovníkoch a troch civilných obetiach.

Symbolický akt

Podobnú odpoveď mohli v Teheráne očakávať, keďže Izraelčania dlhodobo hovoria, že sú pripravení aj na preventívny zásah, nielen reagovať na útok. „Zo strany Iránu išlo v prvom rade o symbolický akt,“ hovorí pre SME analytik Slovenského inštitútu pre zahraničnú politiku Juraj Krúpa.

Irán podľa neho musel zareagovať na izraelské útoky proti iránskym pozíciám z posledných mesiacov aj na americké odstúpenie od dohody o obmedzení iránskeho jadrového programu, aby nestratili tvár.

Odpoveďou bol prvý priamy iránsky útok na izraelské územie, Izrael zas spustil najväčšiu vojenskú operáciu v Sýrii od jomkipurskej vojny z roku 1974.

(zdroj: SME - MIROSLAV MEZEI)

Krúpa nepredpokladá, že by konflikt prerástol do skutočnej vojny, kde by proti sebe stáli dve armády. Iránu v útoku na Izrael bránia napríklad sýrske povstalecké skupiny, ktoré ovládajú sýrsku časť Golanských výšin. Židovský štát zas nebude riskovať, že by sa zamiešal do konfliktu, ktorý je už aj teraz neprehľadný.