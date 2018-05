Washington tlačí na Poľsko, aby vrátilo majetky Židom. Varšava protestuje

Trumpov zákon vyvolal v Poľsku kritické ohlasy.

10. máj 2018 o 15:23 SITA

VARŠAVA. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal zákon o podpore vrátenia majetku zhabaného nacistami a komunistami ľuďom, ktorí prežili holokaust.

Zákon vyvolal kritické ohlasy v Poľsku, jedinej európskej krajine, ktorá ešte zákonom neupravila reštitúcie zhabaných majetkov a ani tak neplánuje urobiť.

Kompenzácia ľuďom

Trumpom podpísaný zákon nazvaný Spravodlivosť pre nekompenzovaných pozostalých dnes (Justice for Uncompensated Survivors Today - JUST) žiada od amerického ministerstva zahraničných vecí, aby pravidelne informovalo Kongres o tom, aké kroky podnikajú jednotlivé európske krajiny v rámci kompenzácií ľuďom, ktorí prežili holokaust a prišli o svoje majetky počas 2. svetovej vojny či v rámci znárodňovania za komunizmu.



Zákon nedáva Spojeným štátom žiadne nástroje na to, aby do tohto procesu v európskych krajinách nejako zasahovali alebo ho ovplyvňovali.

Negatívne ohlasy

Napriek tomu vyvolal veľmi negatívne ohlasy zo strany súčasnej poľskej vlády.

"Takáto pozícia americkej vlády nie je dobrá, pretože žiada privilégiá iba pre Židov, pre židovskú komunitu, ale nie pre Poliakov. Myslím si, že Poliaci, ktorí žijú v Spojených štátoch, sa tým môžu cítiť dotknutí," vyhlásil napríklad poľský minister zahraničných vecí Jacek Czaputowicz.



Ako píše agentúra Associated Press, hoci poľská vláda vo verbálnej rovine žiada rovnaké pravidlá pre Židov aj Poliakov, v skutočnosti doteraz neprejavila žiadnu vôľu riešiť plošne otázku reštitúcií smerom ani k jedným, ani k druhým.

Jednotlivé prípady reštitúcií majetkov boli výsledkom úpornej snahy zo strany konkrétnych ľudí, ktorí o svoje majetky prišli, ale nie plošnej právnej úpravy, tak ako v ostatných európskych krajinách.