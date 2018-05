Čečen žijúci v Poľsku: Je hlúpe hovoriť, že Poliaci sú nenávistný národ

Veľkej časti národa je jedno, či ste moslim, pokiaľ neporušujete zákony, hovorí Čečen žijúci v Poľsku ELSI ADAJEW.

11. máj 2018 o 14:15 Lukáš Onderčanin

Elsi Adajew (27) emigroval v roku 1994 a potom v roku 2000 z Čečenska do Poľska. Je predseda nadácie Sintar, ktorá pomáha čečenským utečencom s integráciou v Poľsku. Na Slovensku bol hovoriť o riešení konfliktov na konferencii Face to Face organizovanej PDSC.(Zdroj: SME - Gabriel Kuchta)

Smejú sa z neho, že je profesionálny utečenec, aj keď Elsi Adajew žije v Poľsku už osemnásť rokov. Keď sa poľských nacionalistov pýtal, či môže ako pôvodom Čečen a moslim prísť na pochod za nezávislosť, mnohí ho vysmiali. Dnes chce zo svojho youtube kanálu spraviť miesto, kde sa ľudia niečo naučia nielen o migrácii a nikto ich za otázky nebude súdiť. Na Slovensko prišiel hovoriť o riešení konfliktov na konferencii Face to Face organizovanej PDCS.

Pamätáte si prvý deň, keď ste prišli z Čečenska do Poľska? Aký to bol pocit?

„Pamätám si ho veľmi dobre. Bol to prvý deň, keď sme pokojne spali. Utekali sme od vojny a bombardovania, niekoľkokrát sme s rodinou mali veľmi blízko k tomu, aby sme zomreli. No vďaka pomoci ľudí, priateľov či Boha sa nám podarilo prežiť. Odrazu spíte a nepočujete bomby, krik ľudí, rozbíjajúce sa sklo, nemusíte sa báť, že k vám v noci vtrhnú milície. Bol to veľmi zvláštny pocit. Keď sme sa ráno zobudili, všade bolo úplné ticho. Len deti sa na ulicu hrali v snehu a my sme spolu ležali v posteliach, v bezpečí. Doteraz mám z toho husiu kožu, bol to magický moment.“

Do Poľska ste prišli však prišli dvakrát.

„Áno, prvýkrát sme prišli v roku 1994, keď sa začala prvá rusko-čečenská vojna. Vrátili sme sa do Čečenska, no nové nepokoje vypukli v roku 1999. Do Poľska sme sa preto vrátili 23. februára 2000, čo je veľmi symbolické výročie toho, keď Čečenov posielali na Sibír. Odvtedy žijem v Poľsku, teda už osemnásť rokov.“

Aký bol život mladého utečenca v Poľsku?

„Keď som prišiel do Poľska, väčšinu vecí som vnímal ako zábavu. V škole som bol síce tým dieťaťom z cudziny, ale bolo to v pohode. No potom prišli útoky z 11. septembra a všetko sa zmenilo. Vtedy si aj spolužiaci uvedomili, že som tiež moslim. A začali sa tri roky pekla. Obviňovali ma z terorizmu, šikanovali ma. V tom čase som život v Poľsku nenávidel. Čo som komu spravil, že som si zaslúžil takýto prístup? Rodičov som prosil, aby ma neposielali do školy.“

V jednom z rozhovorov ste povedali, že milujete Poľsko. Kedy prišiel moment, keď ste sa začali cítiť aj ako Poliak?

„Podarilo sa mi dostať na gymnázium vo Varšave, kde študovali aj cudzinci, učitelia boli veľmi nápomocní a snažili sa mnohým deťom pomôcť s integráciou. Poľské deti ma tu nesúdili na základe náboženstva, ale podľa toho, či som blbec, alebo nie. Začal som vnímať poľskú kultúru, hudbu, filmy, začal som sledovať politiku. Vtedy som si uvedomil, že sa niečo zmenilo. Každým rokom mi bolo Poľsko bližšie.

Raz sme sa rozprávali o politike a hovoril som, že Poliaci budú mať pre tento zákon problém. No odrazu prišiel moment, keď som povedal, že tento zákon nám zavarí. Už som nehovoril o nich ako Poliakoch. Začal som sa cítiť rovnako Poliakom ako Čečenom. Dnes túto krajinu milujem. A v niečom som rád, že som si tým všetkým prešiel, naučilo ma to, ako bojovať s nenávisťou. Dnes sa snažím týmto spôsobom pomôcť iným deťom utečencov.“

Veľkou kauzou sa pred troma rokmi stala vaša otázka, či sa na Pochode nezávislosti môžete zúčastniť, aj keď nie ste Poliak, ale Čečen a moslim. Pochodovali ste nakoniec?

„Bolo to obyčajné ráno, čistil som si zuby, keď som si všimol, že na Deň nezávislosti sa ten rok chystá pochod s mottom Poľsko pre Poliakov, Poliaci pre Poľsko. Jedna časť tohto hesla len zakrývala, že je namierené proti cudzincom. Povedal som si, že je to smiešne, no napísal som im na facebooku otázku – Cítim sa ako Poliak, žijem tu 15 rokov, ale som pôvodom Čečen, tak si nie som istý, či môžem prísť. Úprimne som tam chcel ísť, no tiež som chcel vidieť, aká bude ich reakcia na moju snahu zosmiešniť ich heslo.