Na Ukrajine sa priotrávilo 52 žiakov a učiteľov

Niektoré deti v škole stratili vedomie a mnohé z nich sú vo vážnom stave.

9. máj 2018 o 13:51 SITA

JEREVAN. Úrady na Ukrajine vyšetrujú záhadné ochorenie, pravdepodobne otravu, v dôsledku ktorej skončilo v utorok v nemocnici 50 žiakov a dvaja učitelia z mesta Čerkasy.



Hovorkyňa ministerstva pre mimoriadne situácie Olga Kozaková pre tlačovú agentúru The Associated Press uviedla, že 11 detí je v stredne vážnom stave, zatiaľ čo stav ostatných a učiteľov je uspokojivý. Niektoré deti v škole stratili vedomie.



Do mesta odletel premiér Volodymyr Hrojsman, aby zariadil vyšetrovanie. Čerkasy leží 190 kilometrov južne od hlavného mesta Kyjev.