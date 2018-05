USA odstupujú od jadrovej dohody s Iránom, oznámil Trump

Ide o jedno z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré prezident v úrade zatiaľ urobil.

8. máj 2018 o 20:20 (aktualizované 8. máj 2018 o 20:55) tasr, čtk

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že Spojené štáty odstupujú od medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom a jeho krajina zavedie voči Teheránu opäť sankcie.

Trump vyhlásil, že jadrová dohoda nikdy nepriniesla a nikdy neprinesie mier. Spojené štáty podľa neho nebudú "rukojemníkom jadrového vydierania".

Zopakoval, že ak Irán bude pokračovať vo svojich jadrových ambíciách, "bude mať väčšie problémy, ako kedykoľvek predtým."

Dôležité rozhodnutie

O takomto rozhodnutí šéfa Bieleho domu už krátko predtým informoval denník New York Times s odvolaním sa na európske diplomatické zdroje, podľa ktorých sa Trumpa nepodarilo presvedčiť, že takýto krok by mohol Západ uvrhnúť do

novej konfrontácie s Iránom.

Podľa NYT ide o najdôležitejšie rozhodnutie Trumpa v oblasti národnej bezpečnosti za 15 mesiacov vo funkcii, ktoré by mohlo zatieniť len pripravované stretnutie so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Trump v tejto súvislosti oznámil, že minister zahraničných vecí Mike Pompeo odcestuje do Severnej Kórey, aby tam pripravil jeho stretnutie s jej vodcom Kim Čong-unom.

EÚ chce dohodu udržať

Šéfka diplomacie Európskej únie Federica Mogheriniová po Trumpovom oznámení vyhlásila, že dohoda s Iránom funguje a EÚ je rozhodnutá ju udržať.

Zmluva je podľa nej výsledkom dvanástich rokov diplomacie a je zásadná pre bezpečnosť regiónu, Európy a celého sveta. Mogheriniová tiež poznamenala, že ju zvlášť znepokojuje Trumpove oznámenie nových protiiránských sankcií.

"V nadchádzajúcich hodinách a dňoch budeme konzultovať s našimi partnermi, aby sme zhodnotili dôsledky (týchto amerických krokov)," uviedla. EÚ je podľa nej odhodlaná konať v súlade s vlastnými bezpečnostnými záujmami a chrániť svoje hospodárske investície.

Dohoda z roku 2015

K dohode o jadrovom programe dospeli Irán a šesť veľmocí - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - 14. júla 2015.

Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, Európskej únie i Spojených štátov voči Iránu výmenou za to, že islamská republika dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.

Dohoda platí do roku 2025, no niektoré časti, vrátane prísnejších kontrol medzinárodnými pozorovateľmi, sa majú uplatňovať do roku 2040.