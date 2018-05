Podporoval MeToo, teraz americký prokurátor odstupuje z funkcie

Erica Schneidermana obvinili štyri ženy z fyzického týrania.

8. máj 2018 o 7:55 TASR

NEW YORK. Generálny prokurátor štátu New York Eric Schneiderman oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie po tom, ako ho dovedna štyri ženy obvinili z fyzického týrania. Schneiderman to svoju rezignáciu oznámil v pondelok večer miestneho času.

Vo vyhlásení uviedol, že obvinenia, ktoré mu v uplynulých hodinách zmienené ženy adresovali, mu zabraňujú viesť prácu na úrade a preto v utorok zo svojho postu odstúpi.

Dve expriateľky

Schneiderman ďalej povedal, že prácu generálneho prokurátora považoval za česť i privilégium. Proti samotným obvineniam sa ostro ohradil, informovala agentúra AP.

Schneiderman sa rozhodol rezignovať na svoj post po tom, ako časopis The New Yorker zverejnil článok s citátmi žien, ktoré generálneho prokurátora obvinili z toho, že ich opakovane udrel. Dve z nich sa pritom označili za Schneidermanove bývalé priateľky.

Schneidermana bezprostredne po zverejnení obvinení na odstúpenie vyzýval i guvernér štátu New York Andrew Cuomo. "Nik nie je nad zákonom, ani najvyšší právny zástupca v New Yorku," tvrdil.

Podporoval #MeToo

Spravodajská stanica BBC pripomenula, že newyorský generálny prokurátor bol hlasným podporovateľom hnutia #MeToo bojujúceho proti sexuálnym útokom i obťažovaniu. Práve on podal ešte vo februári žalobu na zdiskreditovaného hollywoodskeho filmového producenta Harveyho Weinsteina a spoločnosť The Weinstein Company.

Zmienená produkčná spoločnosť podľa Schneidermanovej žaloby opakovane porušila zákony štátu New York, keď nechránila svojich zamestnancov pred sexuálnym obťažovaním, zastrašovaním a diskrimináciou.

Schneiderman spustil vyšetrovanie Weinsteinovej produkčnej spoločnosti sídliacej v meste New York ešte v októbri po tom, ako noviny The New York Times a The New Yorker odhalili, že Weinstein čelí desiatkam obvinení zo sexuálnych útokov a obťažovania z uplynulých niekoľkých desaťročí. Firma neskôr Weinsteina, ktorý ju založil so svojím bratom, prepustila.