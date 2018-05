Opitá dôchodkyňa si v USA sadla za volant, ťažko zranila štyroch ľudí

Vodička narazila do reštaurácie Enzo's a zranila celkovo deväť ľudí.

7. máj 2018 o 19:03 SITA

MAMARONECK. V Spojených štátoch zatkli policajti 79-ročnú vodičku, ktorá pri šoférovaní pod vplyvom alkoholu ťažko zranila štyroch ľudí. O tragédii v meste Mamaroneck v štáte New York informuje newyorský denník The Journal News.

Zhrození návštevníci tohto aj okolitých podnikov sa médiám zverili, že videli opitú staršiu ženu, ako nasadla do svojho automobilu, pri cúvaní z parkoviska nabúrala najskôr do dvoch ďalších áut a nakoniec vrazila do ľudí vo vonkajšej časti reštaurácie.