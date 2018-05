Šéf gréckej diplomacie: Únia by mala byť proti zákonu, ktorý ohrozuje návrat utečencov do Sýrie

Podľa nového zákona majú obyvatelia niektorých častí Sýrie jeden mesiac na to, aby sa prihlásili k svojmu vlastníctvu, inak prepadne štátu.

7. máj 2018 o 18:23 SITA

NIKÓZIA. Európska únia by mala rázne protestovať proti novému sýrskemu zákonu o vlastníctve nehnuteľností, vyhlásil v pondelok na návšteve Cypru grécky minister zahraničných vecí Nikos Kotzias.

Tento zákon totiž podľa neho ohrozuje návrat sýrskych utečencov do vlasti. Podľa nového sýrskeho zákona majú vlastníci domov, hospodárskych stavieb a pozemkov v niektorých častiach Sýrie jeden mesiac na to, aby sa k svojmu vlastníctvu prihlásili.Ak to nestihnú, ich majetky prepadnú štátu.

Pre milióny Sýrčanov, ktorí utiekli pred vojnou vo svojej krajine do Európy, to podľa Kotziasa znamená, že ak sa aj v budúcnosti rozhodnú vrátiť do vlasti, tak v prípade, že mesačnú zákonnú lehotu premeškali, prídu o svoje majetky a nebudú sa už mať kam vrátiť.