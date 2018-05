Babiš a šéf ČSSD sa dohodli na texte koaličnej zmluvy

Už koncom minulého týždňa mali ANO a ČSSD prakticky hotové programové vyhlásenie.

7. máj 2018 o 17:51 TASR

PRAHA. Predseda českej vlády v demisii Andrej Babiš a predseda Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) Jan Hamáček dospeli v pondelok k textu koaličnej zmluvy, ktorý je akceptovateľný pre ČSSD. Podľa Hamáčka boli vyriešené všetky poistky navrhované ČSSD, napísala na svojej webovej stránke spravodajská televízia ČT24.

Andrej Babiš s Janom Hamáčkom sa mali na koaličných rokovaniach, ktoré by mohli byť kľúčové, stretnúť už v piatok, nakoniec však schôdzku odložili na začiatok tohto týždňa. V pondelok sa k nim pripojil aj predseda Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) Vojtěch Filip.

Filip odmietol požiadavky ČSSD, ktoré táto strana presadzuje do koaličnej zmluvy s ANO. Podľa predsedu KSČM sú skôr komplikáciou ako ochranou.

"Ide o menšinovú vládu a požiadavka v tomto ohľade nemá miesto v zmluve," uviedol Filip ohľadom snahy ČSSD zakotviť do koaličnej zmluvy pasáž o tom, že v prípade rezignácie všetkých ministrov za sociálnu demokraciu by musel podať demisiu aj premiér.

Už koncom minulého týždňa mali ANO a ČSSD prakticky hotové programové vyhlásenie. Zhodu na programe však hlásili už oveľa skôr. Posledný mesiac rokovali najmä o rozdelení vládnych postov.

Jan Hamáček nedávno uviedol, že pokiaľ v pondelok nenastane nejaký zásadný problém, mohla by ČSSD tento piatok vyhlásiť vnútrostranícke referendum. Členovia strany by v ňom s konečnou platnosťou rozhodli, či má ČSSD do koalície s ANO vstúpiť, alebo nie.