Po americkej diaľnici lietali doláre z bezpečnostného vozidla

Polícia apeluje na vodičov, ktorí sa obohatili, chce zatýkať za krádež.

4. máj 2018 o 21:22 SITA

BRATISLAVA . Morálnej dileme boli tento týždeň vystavení vodiči na diaľnici Interstate 70 v americkom Indianapolise po tom, ako z úložného priestoru auta prevážajúceho bankovky začali vypadávať celé stohy dvadsaťdolároviek

Ako píše americký denník The New York Times, na vozovke v momente ležali celé zväzky bankoviek, zatiaľ čo iné sa roztrhli a padali na cestu a vedľa nej ako dážď. Po bokoch diaľnice bolo po pár minútach vidno celé kopy dvadsaťdolároviek. Celková strata predstavovala približne 600-tisíc dolárov.

Niektorí vodiči zastavovali autá, naberali si z peňazí plnými priehrštiami a vzápätí upaľovali preč. Auto zastavila aj Jazmyne Danae, ale na rozdiel od ostatných len vytiahla svoj mobil a začala udalosť vysielať naživo na Facebooku.

Ako v piatok povedala pre The New York Times, prirodzene aj jej napadlo, že by si z bankoviek mohla trochu nabrať pre vlastnú potrebu, ale vzápätí jej došlo, že by potom nemohla pokojne spávať a bála by sa, že sa na jej čin príde.

Polícia v piatok skutočne vyzvala všetkých občanov, ktorí sa stali svedkami tejto udalosti a trochu si z bankoviek vypadnutých z auta "prilepšili", aby peniaze do posledného dolára vrátili.

"Každého, koho vystopujeme a kto si zobral z týchto peňazí čo i len dolár, zatkneme za krádež. Čas na to, aby sa ľudia zachovali správne, zavolali nám a peniaze vrátili, je teraz. Pretože keď už vám zaklopeme na dvere, vtedy už zatknutiu neuniknete," uvádza sa v stanovisku polície.