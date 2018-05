Belgicko podľa Faragea nie je skutočná krajina. Tamojší politici si z neho teraz uťahujú

Uvidí, aké skutočné je Belgicko, keď bude hrať proti Anglicku na majstrovstvách sveta vo futbale, uviedol expremiér Verhofstadt.

4. máj 2018 o 17:21 TASR

BRUSEL. Britský europoslanec Nigel Farage vo štvrtok v pléne Európskeho parlamentu (EP) uviedol, že Belgicko nie je krajina, ale umelý výtvor.

Belgické médiá v piatok ocenili, že súčasný premiér Belgicka Charles Michel, ako aj jeden z bývalých premiérov a terajší europoslanec Guy Verhofstadt ironicky zareagovali na Farageovo vystúpenie.

Charles Michel vo štvrtok v pléne europarlamentu ako v poradí piaty národný líder jednej z 28 členských krajín EÚ predniesol svoje predstavy o budúcnosti Únie.

Nie krajina, ale umelý výtvor

Farage, ktorý sa netají svojim euroskepticizmom a ktorý bol jedným z hlavných tribúnov volajúcich po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, v následnej rozprave spochybnil Belgičanov ako jednotnú krajinu.

"Nikto sa neodváži povedať pravdu o Belgicku, ale nie je to krajina, je to umelý výtvor," povedal pred šéfom belgickej federálnej vlády. Farage pripomenul, že v Belgicku existujú dve spoločenstvá (Valóni a Flámi), ktoré hovoria dvoma rôznymi jazykmi "a navzájom sa nenávidia". "Belgicko nie je krajina, a preto sa s radosťou pripája k vyššej európskej úrovni," odpovedal s odkazom na Michelov jasný proeurópsky a prointegračný prejav.

Farage svoj prejav ukončil tým, že brexit bol len začiatkom procesu rozpadu európskeho projektu, "ktorého dni sú spočítané".

Poďakoval za "dobré rady"

Belgický premiér sa nenechal vykoľajiť týmto výstupom a poďakoval Farageovi za "jeho dobré rady" pre budúcnosť Belgicka. Zároveň mu pripomenul, že brexit sa zatiaľ nejaví ako príliš úspešný projekt.

"Pán Farage sa zaoberal brexitom, budúcnosťou Spojeného kráľovstva, a vidíme, aká je dnes situácia," upozornil Michel na problémy Británie, kde otázka brexitu vedie k oslabovaniu konzervatívnej vlády a krajinu názorovo rozdeľuje na dva tábory.

Na Farageov prejav zareagoval aj bývalý belgický premiér Verhofstadt, predseda politickej skupiny liberálov a demokratov v EP (ALDE) a parlamentný koordinátor pre brexit.

Uvidí v zápase Belgicka s Anglickom

"Farage povedal, že Belgicko nie je skutočnou krajinou. Uvidí, aké skutočné je Belgicko, keď bude hrať proti Anglicku na majstrovstvách sveta vo futbale! On však možno skúma, ako získať nemecké občianstvo, a bude držať palce Nemecku," uviedol Verhofstadt.

Bola to narážka na skutočnosť, že dve zo štyroch Farageových detí majú britské aj nemecké pasy. Britský europoslanec to priznal v apríli tohto roku. To znamená, že jeho deti aj napriek brexitu budú môcť naplno využívať právo na voľný pohyb v priestore EÚ a Farage ako ich biologický otec môže požiadať o nemecké občianstvo.

Farage má štyri deti, dve so svojou nemeckou manželkou Kirsten Mehrovou, s ktorou od minulého roku nežije v spoločnej domácnosti.