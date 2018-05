Irán nebude znovu rokovať o jadrovej dohode

Jadrová dohoda je predmetom stupňujúceho sa tlaku zo strany Trumpa, ktorý v januári varoval, že USA od zmluvy odstúpia.

3. máj 2018 o 16:04 TASR

TEHERÁN. Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf kritizoval vo štvrtok hrozbu amerického prezidenta Donalda Trumpa, že odstúpi od jadrovej dohody s Teheránom. Zaríf uviedol, že Irán nebude o dohode znovu rokovať ani ju rozširovať.

Šéf iránskej diplomacie sa tak vyslovil vo videu na serveri YouTube a umiestnil ho aj na Trumpovu obľúbenú sociálnu sieť Twitter, informovala agentúra AP.

Zaríf tiež zrejme aj Trumpa podpichol slovami: "Ak by som sa mal vyjadriť realitným slovníkom, keď si kúpiš dom a presťahuješ doň rodinu alebo ho zbúraš, aby si postavil mrakodrap, nemôžeš prísť o dva roky neskôr a znovu rokovať o cene".

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu vyhlásil, že existujúca jadrová dohoda medzi Iránom a šiestimi veľmocami by sa mala rešpektovať, avšak mohla by byť rozšírená.

Podľa Macrona by mohla byť rozšírená v troch nových oblastiach. Jedna by sa týkala jadrovej aktivity po roku 2025, druhá by mala za cieľ lepšiu kontrolu a monitoring balistického režimu iránskeho režimu a tretia obmedzenie iránskej aktivity v regióne, najmä v Iraku, Sýrii, Libanone a Jemene. Macron dodal, že Trump reagoval "pozitívne" na jeho nedávny návrh ohľadom novej dohody.

Irán a šesť mocností - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - dospeli 14. júla 2015 k dohode o jadrovom programe Teheránu. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, EÚ a USA voči islamskej republike výmenou za to, že Irán dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.

Jadrová dohoda je však predmetom stupňujúceho sa tlaku zo strany Trumpa, ktorý v januári varoval, že USA od zmluvy odstúpia, ak sa nestanovia ďalšie obmedzenia pre iránsky jadrový a raketový program.

Americký prezident má do 12. mája rozhodnúť, či USA od tejto dohody odstúpia.