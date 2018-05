Kim pustí amerických väzňov. Naposledy tak urobil pri mladíkovi v kóme

Trojicu amerických väzňov vraj už presunuli do hotela v Pchjongjangu.

3. máj 2018 o 15:00 Matúš Krčmárik

PCHJONGJANG, BRATISLAVA. Inde by sa to brala ako mladícka nerozvážnosť, no keď 21-ročný americký turista Otto Warmbier strhol v podnapitom stave propagandistický plagát v hoteli v Pchjongjangu a snažil sa ho odniesť, skončil rovno vo väzení.

Severokórejčania ho zrejme mučili, isté je, že skončil v kóme. Keď sa pred rokom konečne vrátil do vlasti, nič nevnímal a o pár dní zomrel.

Americký prezident Donald Trump vtedy odsúdil „brutálnosť severokórejského režimu“.

V severokórejských väzniciach ostali ešte traja americkí občania, tí by však nemuseli skončiť ako Warmbier. Pchjongjang sa totiž teraz snaží ukázať lepšiu tvár, o niekoľko týždňov by sa malo odohrať stretnutie medzi Trumpom a severokórejským diktátorom Kim Čong-unom.

„Ako všetci vieme, predošlá administratíva dlho žiadala prepustenie trojice rukojemníkov zo severokórejských pracovných táborov, ale bez úspechu. Sledujte nás ďalej!“ chválil sa na twitteri Trump.

Vo svojom príspevku čiastočne zavádzal, keďže z trojice väznených Američanov sa len jeden dostal do väzenia počas vládnutia predošlého prezidenta Baracka Obamu, dvoch zatkli už v minulom roku, keď bol prezidentom Trump.

Faktor v budúcich vzťahoch

Trojicu väznených Američanov prepustia už čoskoro, píše CNN s odvolaním sa na zdroj z prostredia severokórejsko-amerických rokovaní.