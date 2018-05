Umrel Larry Harvey, zakladateľ kultového festivalu Burning Man

Festival nazýval storočným hnutím – chcel aby jeho hodnoty a myšlienky trvali večne.

3. máj 2018 o 12:36 Gregor Kaclík

BRATISLAVA. Keď Larry Harvey (11.1.1948 – 28.4.2018) prvýkrát zapálil podobizeň muža na pláži Baker v San Franciscu v roku 1986, prekvapilo ho, koľko ľudí tým zaujal. Cítil, že ľudia sa v tom momente zomkli spolu.

Z pálenia drevenej postavy urobil každoročný rituál, ktorý mal spájať ľudí – nazval ho festival Burning Man (Horiaci muž).

Larry Harvey umrel na následky infarktu zo dňa 4.4. 2018.

Prvé pálenie

Larry sa presťahoval do San Fransica v roku 1969, kde sa živil ako tesár. Zoznámil sa aj s ľuďmi, ktorí zdieľali jeho zvedavosť pre humanitné vedy. Jeden z nich, Jerry James, bol aj partnerom pri prvom Burning Man dianí na pláži v San Franciscu.

O význame pálenia sa napísalo veľa, o tom, čo by malo reprezentovať. Larry tvrdil, že na tom nezáleží – pálenie bolo tabula rasa, na ktorú mohol každý preniesť svoje myšlienky a pocity.

Festival po založení veľmi rýchlo rástol – každým rokom sa počet účastníkov zdvojnásobil. V roku 1990 sa presunul do púšte v Nevade. Minulý rok prilákal vyše 70-tisíc ľudí, napriek tomu, že lístky naň sú drahé (425 dolárov) a celá akcia sa odohráva v horúcej a odrezanej púšti.

Dočkal sa uznania

Krátko pred smrťou sa Larry zúčastnil otvorenia Burning Man výstavy v galérií Renwick vo Washingtone. Bolo to prvé uznanie jeho festivalu ako dôležitého amerického umeleckého hnutia. Po rokoch boja so statusom outsidera, to preňho bolo obrovským zadosťučinením.

Ako napísal na stránke festivalu: „Zásadným géniom Burning Man je, že sme všetko vytvorili z ničoho.“ Festival bol preňho jedinou alternatívou k mainstreamu – miestom pre autentickú kultúru.

„Vždy budeme páliť muža, tak ako by to Larry chcel,“ napísala vo vyjadrení organizácia festivalu.