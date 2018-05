Rada z Maďarska: Nedovoľte, aby vás volali Sorosovými pešiakmi

Musíme sa spoliehať na politické strany, tvrdí v rozhovore maďarský aktivista Márton Gyulás.

2. máj 2018 o 15:18 Radka Minarechová, Slovak Spectator

Ako by mali vyzerať slušné verejné protesty?

„V rozvinutej občianskej spoločnosti sú prípustné len nenásilné protesty, ak však za sebou nemajú žiadne vedenie, formálnu agendu alebo komunitu, nemajú ani priestor pre ľudí, aby konali aj mimo týchto protestov. Aj keby teraz vyšli do ulíc Budapešti státisíce ľudí, nemajú za sebou žiadnu organizáciu, ktorý by držala agendu protestov pri živote a pracovala by na tom na dennej báze. Ak bojujete za zmenu, mali by ste sa sústrediť na tieto organizácie alebo aj neformálne skupiny, posilňovať nimi masu ľudí v uliciach. Zmena nenastane bez každodennej práce.“

Prečo takáto organizácia nefunguje v Maďarsku?

„V prvom rade ľudia vinia za výsledky volieb všetky opozičné strany. Samozrejme, spravili veľkú chybu, a preto im ľudia neveria. Nemôžu týchto ľudí reprezentovať. Na druhej strane, v našej krajine neexistuje rešpektované masové hnutie alebo odbory. Teraz je otázkou, kto vytvorí prvé hnutie, ktoré sa pokúsi zjednotiť ľudí, ponúkne im program a pokúsi sa ich presvedčiť, aby na tom pracovali na dennej báze.

Márton Gyulás Maďarský aktivista, ktorého tamojšia vláda označila za bezpečnostné riziko. Za protest proti novele zákona namierenej proti Stredoeurópskej univerzite ho na tri dni uväznili a následne odsúdili na tristo hodín verejnoprospešných prác. Po prepustení založil hnutie Krajina pre všetkých, ktoré presadzuje nový volebný zákon. Na Slovensko prišiel na konferenciu organizácie PDCS s názvom Face to Face.

Už existujú malé hnutia, ktoré to robia, ale to sa týka len niekoľkých desiatok ľudí. Na dosiahnutie zmeny potrebujeme masové hnutie s desiatkami tisíc ľudí bojujúcimi za zmenu. Na to musíme myslieť a poučiť sa z minulosti. Bez politickej reprezentácie sa nebudeme vedieť dostať cez súčasné problémy.“

Nemôže byť riešením aj občianska, nepolitická sila?

„Mali by sme sa spoliehať na strany. Problém však je, že ľudia súčasným stranám neveria. Odbory, ktoré by mohli byť takisto aktívne, zas nie sú pripravené na takúto prácu. Kľúčové je, aby ľudia, ktorí sú dnes nahnevaní v Maďarsku či na Slovensku, vytvorili hnutie alebo organizáciu, ktorá bude držať témy nažive. Nahnevaní ľudia v uliciach nestačia na to, aby sa niečo zmenilo.“

Na Slovensku vzniklo niekoľko menších organizácií, ktoré už nespadajú pod pôvodné hnutie Za slušné Slovensko. Hrozí, že ak vznikne priveľa takýchto organizácií, hlavná myšlienka sa vytratí a celá snaha sa rozpadne?

„Nepoznám presne situáciu na Slovensku, ale jedno je isté. Tieto hnutia a organizácie bojujúce za zmenu by mali mať jasnú agendu a ideológiu. Ľudia by sa nemali báť ideologických rozdielov. O tom je politika, aby rôzne ideológie medzi sebou súperili pokojným spôsobom. Ak je však priveľa organizácií, istým spôsobom to môže poškodiť väčšiu ideu, za ktorú bojujú. Ja im teda radím, nájdite si jasnú agendu pre špecifické politické otázky a potom nájdite priestor na spoločné ciele.“

Niektorí slovenskí politici vrátane expremiéra Roberta Fica naznačovali, že protesty sa organizujú zo zahraničia, konkrétne Georgeom Sorosom. Vidíte hrozbu v podobnej rétorike?

„V prvom rade by všetky demonštrácie mali byť absolútne transparentné, čo znamená zverejňovať všetky prijaté dary aj výdavky. Nemali by utajovať malých ani veľkých darcov. Chcel by som však slovenskú spoločnosť varovať, aby nedovolila politikom, aby ľudí, ktorí proti nim bojujú a kritizujú ich, označovali za Sorosových pešiakov. To sa stalo v Maďarsku.

“ Ak by sme len pokračovali podľa svojich inštinktov, naďalej by sme opakovali svoje chyby. „ Márton Gyulás, maďarský aktivista

Najprv sa len niekoľko politikov snažilo obviňovať mimovládne organizácie, aktivistov, právnikov a ďalších ľudí bojujúcich za zmenu, že slúžia Sorosovym cieľom. A teraz sú už po celej krajine bilbordy, reklamy v televíziách aj v novinách, ktoré tvrdia, že ľudí ako ja platí Soros a že bojujeme proti vláde neférovo, pričom zakrývame skutočný dôvod, prečo tak robíme. Nič z tohto nie je pravda. Vyhral som niekoľko súdov a boli nútení tieto tvrdenia opraviť. Mali by ste sa zamerať na politikov, ktorí začali s touto rétorikou, a robiť všetko pre to, aby ste zabránili jej eskalácii.“

Pred parlamentnými voľbami v Maďarsku ste sa aktívne snažili zabrániť tomu, aby Fidesz získal dve tretiny poslancov. Čo bol hlavný dôvod, prečo to nevyšlo?

„Opozičné strany odmietli spolupracovať. Neboli len arogantné, ale aj výnimočne hlúpe v tom, ako popierali skutočnosť. Proti Viktorovi Orbánovi išli viac ako štyria kandidáti na premiéra, čo bolo v úplnom rozpore so skutočným stavom maďarskej spoločnosti. Hovorili sme im, že by mali spolupracovať aspoň pri individuálnych volebných okrskoch, aby Fidesz nezískal dve tretiny poslancov, ale ani to neurobili.

Bolo jasné, že Fidesz má najväčšiu podporu, aj tak nás však prekvapilo, aký výsledok dosiahol na národnej úrovni – 49 percent hlasov, čo sme doteraz ešte nemali. Pre podvody pri tvorbe volebného systému im to stačí na dve tretiny poslancov. Opozičné strany by tomu vedeli zabrániť, ak by sa správali racionálnejšie a viac spolupracovali. Ide o ich zlyhanie.

Teraz sme v úplne inej situácii. Už nestačí, aby sme rozmýšľali, ako budú spolupracovať o štyri roky. Musíme pracovať, aby sme zospodu vytvorili novú ideu krajiny a spoločnosti, ktorá bude schopná poraziť Fidesz. Musíme sa sústrediť na vytvorenie novej väčšiny proti Orbánovi.“

Existuje reálna šanca na zmenu?

„Existuje, Orbánova politika je neudržateľná. Ekonomický rast Európskej únie mu v mnohom pomohol, ale ak porovnáte rast Maďarska s inými krajinami regiónu, s Českom, so Slovenskom alebo s Rumunskom, všetci sú pred nami. Rast sa raz zastaví, príde kríza, pretože to patrí medzi zákonitosti kapitalistického systému. Keď sa to stane, Orbán stratí pozíciu, ktorú teraz má. To však stačiť nebude, preto sa musíme pripraviť, aby sme dokázali vytvoriť predstavu novej väčšiny.“

Aké konkrétne kroky sú na to potrebné?

„Práve teraz zvažujem ako ďalej. Na niekoľko mesiacov sa musím stiahnuť z verejného života. Ak by sme len pokračovali podľa svojich inštinktov, naďalej by sme opakovali svoje chyby. Namiesto toho by sme sa mali sústrediť na intelektuálnu prácu, ktorú sme nerobili v posledných ôsmich rokoch. Teraz je čas na analýzy a na vytvorenie novej stratégie. Lebo potom budeme schopní spustiť novú éru našej krajiny.“