Čínsky minister zahraničných vecí pricestoval do Severnej Kórey

Významnejšie diskusie o jadrových zbraniach Pchjongjangu sa očakávajú medzi Kim Čong-unom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

2. máj 2018

SOUL. Čínsky minister zahraničných vecí Wang I pricestoval v stredu na návštevu Severnej Kórey, kde by sa mohol stretnúť s tamojším lídrom Kim Čong-unom.

Podľa agentúry AP ide o snahu zabezpečiť väčšiu úlohu pre Peking v novom kole diplomatických rokovaní o jadrovom programe Pchjongjangu, ktoré je podporované Soulom a Washingtonom.

Návšteva šéfa čínskej diplomacie nasleduje len niekoľko dní po tom, ako lídri Južnej a Severnej Kórey ohlásili kroky smerujúce k odstráneniu jadrových zbraní z Kórejského polostrova. Neuviedli však v tejto súvislosti presné plány či časový rozvrh. Vyslovili sa tiež za oficiálne ukončenie kórejskej vojny z rokov 1950-53 a za uskutočnenie trojstranných rozhovorov s Washingtonom alebo štvorstranných rokovaní aj s účasťou Pekingu.

Významnejšie diskusie o jadrových zbraniach Pchjongjangu sa očakávajú medzi Kim Čong-unom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorí by sa mali stretnúť v máji alebo v júni.

Čína je hlavným hospodárskym partnerom Severnej Kórey. Vzájomný obchod však značne poklesol po tom, ako Peking zaviedol voči Pchjongjangu ekonomické sankcie v reakcii na jeho testy balistických rakiet a jadrovej bomby.

Kim Čong-un v marci prekvapivo a po prvý raz navštívil Čínu a rokoval s tamojším prezidentom Si Ťin-pchingom, čo sa všeobecne považovalo za pokus o obnovenie vzťahov.

Podľa niektorých analytikov práve implementácia sankcií zo strany Číny mohla pomôcť naštartovať diplomatické iniciatívy Pchjongjangu, hoci tamojší tajnostkársky režim sa k tejto otázke verejne nevyjadril.

Čína tvrdí, že jej sankcie sú zamerané na diplomaciu, nie na potrestanie Severnej Kórey. Je proti akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli viesť k pádu režimu, pretože by to podľa nej spôsobilo prílev utečencov cez spoločné hranice a viedlo aj k umiestneniu amerických a juhokórejských vojsk v Severnej Kórei.