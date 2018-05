Desiatky zamestnancov OSN sa sťažujú na sexuálne obťažovanie

Generálny tajomník OSN António Guterres bude aj naďalej bojovať proti sexuálnemu násiliu.

2. máj 2018 o 9:59 SITA

NEW YORK. Organizácia Spojených národov (OSN) registruje za prvé tri mesiace roka 2018 celkovo 54 obvinení zo sexuálneho obťažovania zo strany jej zamestnancov, civilistov a členov skupín spolupracujúcich s organizáciou.



Zástupca hovorcu OSN Farhan Haq uviedol, že 14 obvinení sa týka mierových misií OSN, 18 prípadov súvisí s agentúrami či programami organizácie a 21 sa týka partnerských organizácií. Jedno obvinenie vzniesli voči zamestnancovi, ktorý nepracuje v rámci medzinárodných síl OSN.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Dve ženy a dievča otehotneli

Obvinenia zahŕňajú 66 obetí, vrátane 13 dievčat mladších ako 18 rokov. Dodal, že dve ženy a jedno dievča v dôsledku napadnutia otehotneli, pričom v jednom prípade uznali otcovstvo. Vek 16 obetí nie je známy.

Prečítajte si tiež: Desiatky zamestnankýň OSN hlásia sexuálne obťažovanie na pracovisku

V jednom prípade figuruje jedenásťročné dievča. Haq prezradil, že nie všetky obvinenia sa im podarilo verifikovať. Dodal, že dva prípady podložili výsledkami vyšetrovania, ďalšie dva naopak vyšetrovanie nepotvrdilo, 21 prípadov je v rôznych štádiách vyšetrovania, 27 obvinení preverujú a výsledok jedného vyšetrovania posudzujú.



OSN už dlhšie čelí podobným obvineniam, ktoré sa väčšinou týkali Stredoafrickej republiky a Konga. Ako píše agentúra AP, najnovšia správa ukazuje, že sexuálne násilie sa týka celého systému organizácie. Haq upozornil, že správy o sexuálnom násilí neodrážajú správanie väčšiny z 95-tisíc civilistov a 90-tisíc uniformovaných osôb pracujúcich pre OSN.

Takmer polovica obťažovaní je na mierových misiách

"No každé obvinenie voči nášmu človeku podkopáva naše hodnoty, princípy a obetu tých, ktorí čestne a profesionálne slúžia v niektorých z najnebezpečnejších miest na svete," vyhlásil Haq.



Organizácia vlani zaznamenala 138 obvinení zo sexuálneho zneužívania, pričom približne 40 percent sa týkalo mierových misií. "Nikto, kto slúži pod OSN, by nemal byť spojený so sexuálnym obťažovaním. Jednou z kľúčových priorít pre rok 2018, je pokračovať v boji proti takýmto prípadom," vyjadril sa generálny tajomník OSN António Guterres.



Hovorca OSN Stéphane Dujarric povedal, že boj proti sexuálnemu násiliu zahrnul Guterres do programu stretnutia, ktoré sa bude konať 3. a 4. mája v Londýne s vysokopostavenými lídrami 31 agentúr OSN a špecializovaných organizácií.