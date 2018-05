Bývalý Trumpov lekár tvrdí, že prezidentovi ľudia mu prehľadali ordináciu

Prehliadku pravdepodobne vyprovokovalo Bornsteinovo vyhlásenie o prípravku na rast vlasov.

2. máj 2018 o 7:04 TASR

WASHINGTON. Harold Bornstein, bývalý lekár Donalda Trumpa, obvinil dlhoročného telesného strážcu amerického prezidenta, že v sprievode ďalších dvoch osôb "prehľadal" jeho ordináciu a zobral si odtiaľ Trumpove zdravotné záznamy.

Bornstein povedal v utorok televízii NBC News, že Trumpov ochrankár Keith Schiller a ďalší dvaja muži prišli do jeho ordinácie v New Yorku 3. februára 2017, dva dni po tom, ako v denníku The New York Times vyšiel článok, v ktorom uviedol, že prezidentovi roky predpisoval prípravok na rast vlasov.

"Museli tam byť 25 alebo 30 minút. Spôsobili veľký chaos," uviedol lekár a dodal, že sa cítil byť ohrozený a vystrašený.

Schiller bol dlho Trumpovým ochrankárom. Keď sa Trump v januári 2017 ujal funkcie prezidenta, dostal miesto v Bielom dome, z ktorého ale odišiel v septembri.

Išlo o bežný postup, bráni sa Biely dom

Druhým mužom, ktorý mal prísť do ordinácie, bol podľa Bornsteina Alan Garten, právnik realitnej spoločnosti Trump Organization. Tretieho muža Bornstein neidentifikoval.

Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová odmietla Bornsteinove tvrdenia. Podľa nej nešlo o prehliadku, ale bežný postup, keď lekársky personál Bieleho domu zhromažďuje zdravotné záznamy nového prezidenta.

Keith Schiller sa v médiách nespomína prvýkrát. Keď Trump v máji 2017 odvolal šéfa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa Comeyho, Schiller mu osobne priniesol do ústredia FBI prepúšťací list.

List písaný pod nátlakom?

To isté platí aj o 70-ročnom Bornsteinovi, ktorý bol Trumpovým osobným lekárom viac ako 35 rokov. V liste zverejnenom Trumpovým štábom v decembri 2015 napísal, že realitný magnát je "najzdravším kandidátom", aký sa kedy stane hlavou štátu.

Neskôr pripustil, že list napísal len za päť minút, kým pred dverami jeho ordinácie čakali ľudia z Trumpovho tímu.