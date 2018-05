Po snehovej búrke v Alpách zomreli šiesti turisti

Turistov zastihlo nečakané zhoršenie počasia a celú noc zostali uväznení vo vysokohorskom teréne.

1. máj 2018 o 12:20 (aktualizované 1. máj 2018 o 13:58) SITA

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



ŽENEVA. Po snehovej búrke vo švajčiarskych Alpách zomrel už šiesty turista. Informovala o tom švajčiarska polícia s tým, že obeťami sú piati Taliani a jedna žena z Bulharska. Podľa regionálnej polície kantónu Valais je ešte jedna osoba v kritickom stave.

Dve skupiny turistov, celkovo 14 ľudí, v nedeľu vo vysokohorskom teréne prekvapila snehová búrka, ktorá ich uväznila na celú noc v oblasti vrcholu Pigne d'Arolla, ktorý sa týči do výšky 3 796 metrov nad morom.

Prečítajte si tiež: Vo švajčiarskych Alpách zahynuli štyria turisti, ďalší piati bojujú o život

Podľa polície sa pokúšali na noc zostúpiť do horskej chaty Vignettes vo výške 3 157 metrov nad morom, no pre nepriazeň počasia, silný nárazový vietor a silné sneženie museli zostať bivakovať v prírode. Hovorca polície Markus Rieder informoval, že 52-ročná Bulharka zomrela v utorok v nemocnici. Dva talianske páry vo veku 45 - 55 rokov tiež podľahli podchladeniu po tom, ako ich evakuovali do nemocnice počas záchrannej akcie, na ktorej sa podieľalo sedem helikoptér.

Šiestou obeťou je 59-ročný Talian, ktorý sprevádzal skupinu desiatich turistov a na mieste zahynul po páde. V nemocnici sú ešte 72-ročná Švajčiarka, 56-ročná Francúzka a 43-ročná Talianka.

Traja občania Francúzska, jedna Nemka a jeden Talian utrpeli ľahké zranenia spôsobené podchladením.