Militanti v Sýrii prepustili 42 ľudí, zadržiavali ich niekoľko rokov

K prepusteniu civilistov došlo v rámci dohody o odstúpení vzbúrencami ovládaných území v okolí Damasku.

1. máj 2018 o 11:34 TASR

BEJRÚT. Militanti napojení na teroristickú sieť al-Káida prepustili v utorok na severozápade Sýrie skupinu 42 civilistov, ktorých niekoľko rokov zadržiavali. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestne médiá.

K prepusteniu 42 zadržiavaných osôb vrátane žien a detí došlo v rámci dohody o odstúpení vzbúrencami ovládaných území v okolí metropoly Damask sýrskej vláde.

Ďalších zadržiavaných civilistov, ktorých bolo pôvodne viac ako 80, by mali militanti prepustiť v nadchádzajúcich dňoch.

Na základe dohody so sýrskou vládou by sa mali bojovníci napojení na al-Káidu stiahnuť z palestínskeho utečeneckého tábora Jarmúk na južnom predmestí Damasku a približne 5000 obyvateľom dvoch vzbúrencami obliehaných dedín ležiacich na severozápade Sýrie, by malo byť umožnené presunúť sa do oblastí ovládaných sýrskou armádou.