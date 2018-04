Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit: S dohodou o írskych hraniciach sa treba poponáhľať

O spornej hranici by sa obe strany mali dohodnúť do júna.

30. apr 2018 o 21:10 TASR

LONDÝN. Spojené kráľovstvo a EÚ by sa mali poponáhľať s dohodou o hraniciach medzi Severným Írskom a Írskou republikou.

O spornej hranici by sa obe strany mali dohodnúť do júna. Vyplýva to z pondelkového vyjadrenia hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera, o ktorom informovala agentúra AP.

Podľa spravodajskej televízie Sky News Barnier počas svojej návštevy v Írsku varoval, že ak sa v otázke írskych hraníc nedospeje k dohode, "existuje riziko", že rozhovory o konečnej dohode o vystúpení Británie z EÚ stroskotajú.

Po plánovanom vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ v roku 2019 bude hranica, ktorá oddeľuje britskú provinciu Severné Írsko a Írsku republiku, jedinou pozemnou hranicou medzi Britániou a Írskom, ktoré naďalej ostane členom EÚ.

Európska komisia ešte vo februári navrhla zotrvanie Severného Írska na únijnom jednotnom trhu a v colnej únii s EÚ, aby sa zaistilo, že jeho hranica s Írskom sa nevráti k "tvrdej" podobe zahŕňajúcej aj kontroly a fyzickú infraštruktúru.

Britská premiérka Theresa Mayová však reagovala, že by to narušilo jednotný trh Spojeného kráľovstva, keďže by vznikla určitá forma hranice medzi Severným Írskom a zvyškom Spojeného kráľovstva.