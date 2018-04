Humanitárni pracovníci, ktorých uniesli v Južnom Sudáne, sú už na slobode

Traja z nich pracujú pre OSN, ďalší siedmi sú členmi iných humanitárnych organizácií.

30. apr 2018 o 19:12 SITA

JUBA. Desiatich humanitárnych pracovníkov, ktorých minulý týždeň uniesli v Južnom Sudáne, prepustili na slobodu.

V pondelok to oznámila Organizácia Spojených národov (OSN). Humanitárnych pracovníkov, ktorí sú všetci občanmi Južného Sudánu, uniesli v stredu ráno na juhu krajiny.

Traja z nich pracujú pre OSN, ďalší siedmi sú členmi iných humanitárnych organizácií. Začiatkom mesiaca v tej istej oblasti uniesli siedmich humanitárnych pracovníkov, ktorých tiež neskôr prepustili na slobodu.

Za únosom skupiny stáli opozičné sily verné bývalému viceprezidentovi Riekovi Macharovi, ktoré tvrdia, že OSN posiela svojich humanitárnych pracovníkov do povstalcami kontrolovaných oblastí bez povolenia.

"Toto je podkopávanie opozičného vedenia a musí okamžite skončiť, pretože má za následok nedorozumenia a ohrozovanie ľudských životov pracovníkov a nášho vysídleného obyvateľstva," vyjadril sa pre agentúru Associated Press opozičný hovorca Lam Paul Gabriel. Opozičné vedenie sa podľa jeho slov dozvedelo o zadržaných osobách pred dvomi dňami a nariadilo ich okamžité prepustenie.

OSN tvrdenie opozície vyvrátila s tým, že humanitárnou pracovníci do oblasti nevstupujú bez toho, aby to bolo vopred dohodnuté so všetkými stranami.

Zároveň vyjadrila znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou humanitárnych pracovníkov v krajine. Minulý týždeň v okrese Leer zabili jedného humanitárneho pracovníka, ktorý sa stal už stým zabitým zamestnancom humanitárnej organizácie v krajine od začiatku občianskej vojny v decembri 2013.

"Som hlboko znepokojený neistotou, ktorej čelia humanitárni pracovníci v Južnom Sudáne, ktorí riskujú svoje životy, aby zachránili druhých," vyjadril sa koordinátor OSN pre humanitárne záležitosti v Južnom Sudáne Alain Noudehou.

Ľudskoprávne organizácie vyzvali všetky bojujúce frakcie, aby sa prestali zameriavať na humanitárnych pracovníkov a juhosudánskych predstaviteľov zase vyzvali, aby útoky na nich vyšetrili.