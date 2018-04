Poľsko odmieta skrátenie eurodotácií pre ohrozenie demokracie

Návrh považuje za formu nespravodlivého politického nátlaku.

30. apr 2018 o 15:44 SITA

VARŠAVA. Poľsko odmietne návrh Európskej únie, ktorý by odstrihol od európskych dotácií tie členské štáty, kde je podľa Bruselu ohrozená demokracia. V pondelok to pre tlačovú agentúru The Associated Press povedal poľský minister zahraničia Jacek Czaputowicz.

Návrh označil za formu nespravodlivého politického nátlaku, ktorý by poškodil Poľsko.



Czaputowicz sa tak vyjadril dva dni predtým, ako Európska komisia oznámi nové prísne pravidlá pre rozpočet bloku v rokoch 2021 až 2027. Minulý týždeň eurokomisárka pre spravodlivosť Věra Jourová uviedla, že plán bude zahŕňať nový finančný nástroj priamo naviazaný na dodržiavanie demokratických princípov v štátoch únie.

Czaputowicz však uviedol, že Poľsko to "považuje za snahu o vyvíjanie tlaku na určité štáty, politického tlaku namiesto rokovaní". Dodal, že z tohto dôvodu majú na tieto plány "veľmi negatívny názor".