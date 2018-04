V Malajzii odsúdili Dána za šírenie falošných správ

Ide o prvý takýto rozsudok po prijatí kontroverzného zákona v krajine.

30. apr 2018 o 13:49 SITA

KUALA LUMPUR. Malajzijský súd v pondelok poslal dánskeho občana na týždeň do väzenia po tom, čo sa priznal k publikovaniu falošných informácií so zlým úmyslom. Je tak prvou osobou, ktorú v krajine odsúdili na základe kontroverzného nového zákona proti falošným správam.



Salaha Salema Saleha Sulaimana, ktorý má jemenský pôvod a je v Malajzii na dovolenke, zadržali 23. apríla. Bolo to dva dni po tom, čo vo videu na službe YouTube tvrdil, že bol s vedcom palestínskeho hnutia Hamas, ktorého v krajine zastrelili dvaja útočníci na motorke. Sulaiman tvrdil, že viackrát telefonoval polícii, ktorá reagovala neskoro a záchranári prišli na miesto incidentu až o hodinu neskôr.

Podľa miestnych médií však odsúdený zosnulého lektora elektrotechniky Fádího al-Batša ani osobne nepoznal.



Súd Sulaimanovi okrem trestu odňatia slobody udelil aj pokutu 10-tisíc malajzijských ringgitov (v prepočte vyše 2 100 eur). Muž podľa miestnych médií uviedol, že bol v Malajzii len desať dní a nevedel, že v krajine platí zákon proti falošným správam. Svoj čin popísal ako chybu a ospravedlnil sa zaň. Údajne tiež povedal, že nemá potrebné peniaze na pokutu a odsedí si vo väzení ešte jeden mesiac.



Zákon proti falošným správam prijal malajzijský parlament začiatkom mesiaca. Najvyšší možný trest za jeho porušenie je šesť rokov vo väzení a pokuta 500-tisíc ringgitov (takmer 106-tisíc eur). Podľa opozície a ľudskoprávnych organizácií je zákon v prvom rade nástrojom proti oponentom súčasného vedenia krajiny, ktoré sa chce zbaviť kritikov pred nadchádzajúcimi voľbami. Tie sa budú konať 9. mája.