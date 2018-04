Vittelu sa míňa voda. Nestlé ju predáva do zahraničia

Mestečko si možno postaví nový vodovod, kým jeho vodu budú vyvážať.

30. apr 2018 o 11:27 Matúš Krčmárik

VITTEL, BRATISLAVA. „Vždy sme boli zvyknutí, že táto výborná voda nám tiekla priamo z vodovodu,“ hovorí pre denník Telegraph Bernard Schmitt z francúzskeho päťtisícového mestečka Vittel.

Názov jeho mesta je v okolitých krajinách známy skôr ako značka balenej vody. Vody, ktorá bola pre Schmitta samozrejmosťou a ktorú do sveta vyváža firma Nestlé.

„Teraz však odoberajú viac vody, ako sa regeneruje. Nestlé tvrdí, že čerpá vodu bez ohrozenia prameňa, ale to nie je pravda,“ posťažoval sa.

Hladina podzemnej vody klesá od roku 1990 o tridsať centimetrov ročne, uvádza francúzsky geologický úrad. Za posledné štyri desaťročia klesla hladina o desať metrov.

Nestlé má podľa zmluvy nárok čerpať milión kubických metrov miestnej vody ročne. Na ďalších 600-tisíc má nárok miestny výrobca syrov Ermitage. Tieto dve spoločnosti využívajú približne polovicu miestneho odberu vody, zvyšok ide obyvateľom Vittelu a okolitých obcí.

Nový vodovod?

Jean-Francois Fleck vedie miestnu ekologickú organizáciu Vosger Nature Enviromnnement. „V 70. rokoch bol ročný deficit asi 2,5 milióna kubických metrov, teraz sa to stabilizovalo na 800-tisíc, čo je približne toľko, koľko odoberá Nestlé,“ hovorí pre Telegraph.

Ak sa s poklesom hladiny podzemnej vody nič neurobí, ľudia vo Vitteli budú musieť brať vodu z dediny Lerrain vzdialenej asi dvadsať kilometrov.

Len nový vodovod by stál asi tridsať miliónov eur. „Toto by sa financovalo z účtov za vodu od ľudí z Vittelu, kým Nestlé bude našu vodu vyvážať do zahraničia,“ hovorí Schmitt.

S týmto návrhom prišla miestna komisia na kontrolu vodných zdrojov, prehodnotenie zmluvy s Nestlé ako alternatívu nenavrhla.

„Nechcú si proti sebe poštvať veľké firmy,“ povedal pre aktivistický web 60 millions Fleck. Hovorí o ekonomickom vydieraní. „Je to v rozpore so zákonom z roku 2006, podľa ktorého je pitná voda pre obyvateľov prioritou pri spravovaní vodných zdrojov.“

Nestlé rozumie

Nestlé sa obhajuje tým, že si problém uvedomuje, a preto v posledných desiatich rokoch odoberá z Vittelu o pätinu vody menej ako predtým.

„Sami sme ponúkli, že by sme kvótu znížili o ďalšiu štvrtinu, to je významná snaha,“ hovorí Christope Klotz, ktorý vedie formu Agrivair patriacu pod Nestlé.

Aj vo vyhlásení však Nestlé priznáva, že ani toto zníženie „nebude dostatočné na kompenzovaniu poklesu hladiny“ a hľadá preto riešenie, na ktorom by sa firma dohodla s miestnymi predstaviteľmi.