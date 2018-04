Aj ľudské telá dokážu zmeniť verejný priestor

Rakúsky umelec ukázal projekt the Bodies in Urban Spaces vo Vilniuse.

29. apr 2018 o 10:52 sme.sk

Projekt the Bodies in Urban Spaces (Zdroj: TASR/AP)

VILNIUS. Ako dokáže zapadnúť ľudské telo do verejného priestoru ukazuje projekt the Bodies in Urban Spaces od rakúskeho umelca Williho Dornera.

Skupina zdatných tanečníkov, horolezcov a umelcov v pestrofarebnom oblečení prevedie divákov cez vybrané časti verejných a poloverejných priestorov.

Dorner predstavenie nazýva "dočasný zásah do diverzifikovaného architektonického prostredia", ale v bežnom jazyku to znamená vtláčanie ľudských tiel do rôznych zákutí verejných priestorov. Cieľom je sledovať reakciu divákov a odhaliť obmedzené možnosti pohybu a správania.

Rakúsky umelec projekt predstavil už vo viac ako stovke miest. V rámci architektonického festivalu „Open House Vilnius“ ho cez víkend ukázal v hlavnom meste Litvy.