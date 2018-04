Smrť Alfieho vyvolala emócie, rodine vyjadril sústrasť aj pápež

Rodičia neuspeli na súdoch so snahou o pokračovanie liečby v Taliansku.

28. apr 2018 o 16:57 TASR

LONDÝN. Úmrtie 23-mesačného britského chlapca Alfieho Evansa, ktorý zomrel v noci na sobotu po tom, ako jeho rodičia neuspeli na súdoch so snahou o pokračovanie liečby v Taliansku, vyvolalo emotívne reakcie, dokonca aj mimo Británie.

Pápež František, ktorý verejne podporoval rodičov, na Twitteri vyjadril sústrasť rodine.

"Som smrťou Alfieho hlboko pohnutý. Dnes sa modlím predovšetkým za jeho rodičov, keďže Boh, náš Otec, ho berie do svojej láskavej náruče," napísal pápež.

Vybičované emócie

Prípad smrteľne chorého Alfieho, ktorého v liverpoolskej Detskej nemocnici Aldera Heya odpojili ešte v pondelok od prístrojov na podporu života, vyvolal debatu o etike v medicíne a pozornosť predovšetkým v katolíckych krajinách, napísala tlačová agentúra AP.

Taliansky minister zahraničných vecí Angelino Alfano uviedol v sobotu na Twitteri: "Zbohom, malý Alfie. Milovali sme ťa."

Popredný taliansky pravicový politik Luca Zaia, guvernér regiónu Benátsko, po úmrtí Alfieho nekompromisne vyhlásil, že "takzvaný civilizovaný svet poskytol najnovší dôkaz o nesmiernej necivilizovanosti".

Predstavitelia prevažne katolíckeho Poľska a Talianska kritizovali rozhodnutia britských súdov a britskej štátnej zdravotnej služby National Health Service (NHS) v tomto prípade.

Emócie ohľadne Alfieho boli vybičované, pričom podporovatelia jeho ďalšej liečby pravidelne podnikali protesty pred liverpoolskou Detskou nemocnicou Aldera Heya a neraz sa pokúsili vtrhnúť do jej vchodu. V sobotu už títo zástancovia kládli kvety pred budovou zdravotného zariadenia. To však požiadalo ľudí, aby kvetinové a iné dary nechávali vo vedľajšom parku, aby sa zaručilo, že práca nemocnice nebude narušená.

Detská nemocnica Aldera Heya vydala aj vyhlásenie, v ktorom vyjadrila "Alfieho rodine úprimnú sústrasť" nad jeho skonom. A dodala: "Bola to pre nich zničujúca cesta a my prosíme o rešpektovanie ich súkromia, ako aj súkromia nemocničného personálu."

Rozhodol súd

Na základe britského zákona sú súdy požiadané, aby rozhodli v prípadoch, keď sa rodičia a lekári nedokážu zhodnúť na liečbe dieťaťa. V takýchto prípadoch majú práva dieťaťa prednosť pred právom rodičov rozhodnúť, čo je pre ich potomka najlepšie.

Alfie bol v "polovegetatívnom stave" v dôsledku degeneratívnej neurologickej choroby, ktorú lekári neboli schopní s určitosťou identifikovať.

Od prístrojov na podporu života ho odpojili tento pondelok, a to po sérii súdnych rozhodnutí v prospech mienky lekárov z liverpoolskej Detskej nemocnice Aldera Heya. Tí argumentovali, že ďalšia liečba chlapca by bola márna a nebola by v prospech batoľaťa.

Rodičia z Liverpoolu chceli svojho syna vziať na ďalšiu liečbu do Detskej nemocnice Dieťaťa Ježiša (Bambino Gesu) v Ríme. Jej riaditeľka Mariella Enocová v utorok oznámila, že talianske ministerstvo obrany má pripravené lietadlo na prevoz Alfieho, ktorému udelili talianske občianstvo v nádeji, že to umožní jeho prepravu.

"Môj bojovník zložil svoj štít a získal svoje krídla o 2.30 h, som úplne zdrvený," napísal v sobotu chlapcov otec Tom Evans. Matka Kate Jamesová zverejnila na Facebooku podobný odkaz a poďakovala sa všetkým za podporu.