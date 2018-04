Rusi spustili na more kontroverznú plávajúcu jadrovú elektráreň

Elektráreň odtiahnu cez Baltské, Severné a Nórske more až do Murmanska.

28. apr 2018 o 14:19 (aktualizované 28. apr 2018 o 17:07)

PETROHRAD. V Rusku v sobotu spustili na more kontroverznú plávajúcu jadrovú elektráreň Akademik Lomonosov.

Projekt vyvoláva zmiešané reakcie, pričom jeho odporcami sú najmä ekológovia, ktorí sa obávajú najhoršieho.

Greenpeace ruskú námornú jadrovú elektráreň už premenoval na "plávajúci Černobyľ", podľa jadrovej elektrárne na území dnešnej Ukrajiny, ktorej výbuch v apríli 1986 spôsobil desiatky úmrtí a zamoril rozsiahle územia rádioaktivitou.

"Ide o významný medzník nielen pre náš projekt, ale pre celosvetový jadrový priemysel. Plávajúce jadrové elektrárne totiž umožnia dodávať elektrinu a teplo do tých najodľahlejších oblastí sveta," uviedol v tlačovom vyhlásení Vitalij Trutnev manažér firmy Rosatom poverený projektom plávajúcich elektrární.

Zdôraznil, že jadrová elektráreň Akademik Lomonosov bude disponovať modernými bezpečnostnými systémami.

Akademik Lomonosov spustili na more v petrohradských lodeniciach, kde ju vybudovali, a odtiahnu ju cez Baltské, Severné a Nórske more až do Murmanska, kde jej reaktory naplnia jadrovým palivom. Pohybuje sa totiž priemernou rýchlosťou okolo siedmich kilometrov za hodinu.

Plávajúca elektráreň je 144 metrov dlhá a 30 metrov široká. Disponuje dvoma jadrovými reaktormi, každý z nich má mať výkon 35 megawattov.

Elektrinu by mala začať vyrábať v budúcom roku v lete.

Akademik Lomonosov je prvá plávajúca elektráreň na svete vyrobená na komerčné použitie.