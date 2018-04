Odlišnejšie štáty zrejme neexistujú. Aké problémy by mala jednotná Kórea?

Kórejské republiky majú jeden jazyk, ale odlišné chápanie politiky, ekonomiky aj úlohy jednotlivca v spoločnosti.

28. apr 2018 o 12:16 Matúš Krčmárik

SOUL, BRATISLAVA. Spoločný jazyk aj spoločná história, to všetko Kórea má. Ak by však malo prísť k zjednoteniu, čo podľa niektorých zdrojov naznačil severokórejský diktátor Kim Čong-un na stretnutí s juhokórejským prezidentom, celý proces by sprevádzalo niekoľko problémov.

O prvom kroku, teda formálnom ukončení vojny zo začiatku 50. rokov, lídri hovorili už na piatkovom summite. Ďalšie sú zatiaľ v nedohľadne.

Tu sú tie najvypuklejšie problémy, ak by sa do toho naozaj chceli pustiť.

Demokracia verzus diktatúra

Severná Kórea je brutálna diktatúra stalinského typu založená na kulte lídra. Južná Kórea je liberálna demokracia. Dva vzdialenejšie politické systémy asi neexistujú.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ak by sa tieto štáty spojili, žiadny z nich sa zrejme nebude chcieť vzdať svojho systému. Dynastia Kimovcov sa desaťročia za každú cenu drží pri moci, prečo by sa teraz vzdávala?

Prečítajte si tiež: Ak sa má kórejská vojna skončiť, aj Trump k tomu má čo povedať

Veľmi efektívne by zrejme nefungovalo ani pravidlo jeden štát, dva systémy, ktoré sa používa v prípade čínskeho Hongkongu.

Ľudia na severe by totiž veľmi skoro pochopili, že život pod diktatúrou sa dá ľahko vymeniť za slobodu na juhu.

Chudoba verzus luxus

Aj takmer tri desaťročia po zjednotení Nemecka sú veľké rozdiely medzi východnou a západnou časťou. Na Kórejskom polostrove je to oveľa vypuklejšie.