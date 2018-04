Imám z Nemecka: Radikálne mešity treba zavrieť, radikálov presviedčať

Navrátilcov zo Sýrie treba nielen trestať, ale aj s nimi diskutovať, hovorí nemecký väzenský imám HUSAMUDDIN MEYER.

27. apr 2018 o 17:20 Lukáš Onderčanin

Mnohí tvrdia, že v islame je jednoduchšie radikalizovať sa ako pri iných náboženstvách. Je to tak?

„Nie je to pravda. Často viac násilia prichádza od krajín či vlád, ktoré nie sú moslimské. V mnohom to zase môže byť reakcia alebo pomsta. Vždy je to viac o politike. Ja sa však zaoberám skôr spiritualitou ako politikou.“

Čo vás osobne zaujalo na islame, keď ste sa rozhodli konvertovať?

„Rok som žil v Senegale v moslimskej rodine, aj celá tamojšia spoločnosť je prevažne moslimská. Zistil som, že v islame je oveľa citeľnejšia prítomnosť Boha, čo ma zaujalo. Mám pocit, že v Európe vnímajú Boha ako toho, kto stvoril svet, no teraz je niekde v nebi a do chodu vecí veľmi nezasahuje. Kontakt s ním nie je taký silný ako v islame, sú tu pravidelné modlitby, pôst, každý deň by ste mali dávať peniaze chudobným."

Pracujete s moslimami vo väzeniach. Prečo sú náchylnejší radikalizovať sa?

„V prvom rade to je hnev na úrady. Potom je oveľa ľahšie pridať sa k nejakej rebelujúcej skupine. Ak máte niekoho, kto vás neučí správne spôsoby a napríklad vo väzení nemáte správneho imáma, prikloníte sa k tým radikálnejším. Ak sa vo väzení ocitne človek odsúdený za terorizmus a stretne sa s niekým, kto má v sebe hnev a nenávisť, veľmi rýchlo ho vie presvedčiť o svojej ideológii. Jeden radikál dokáže zradikalizovať ďalších desať ľudí.“

Akým spôsobom sa snažia týchto ľudí verbovať či radikalizovať?

„Napríklad im povedia, že priveľa hrešili a nemôžu ísť do raja, len do pekla. A ak sa podujmete na násilný čin, hriechy vám budú odpustené a do raja pôjdete nielen vy, ale aj vaša rodina. Ja sa im snažím vysvetliť, že nikto im hriechy neodpustí, ak zabijú nevinných ľudí.“

Ako s mladými ľuďmi vo väzniciach komunikujete? Dajú sa presvedčiť, že vaša interpretácia islamu je tá správna?