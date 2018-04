Za švrť roka prišlo do Talianska takmer 7500 migrantov

Migranti sa preplavili cez Stredozemné more po tom, ako niekoľko mesiacov čakali v Líbyi.

27. apr 2018 o 9:01 TASR

RÍM. Od 1. januára do 16. apríla 2018 prišlo do Talianska 7495 migrantov, čo predstavuje pokles o 75,12 percenta oproti tomu istému obdobiu v roku 2017 (keď ich bolo 30.129) a o 69 percent oproti roku 2016 (24.451).

Až 71 percent z celkového počtu odišlo z územia Líbye, ktorá naďalej zostáva krajinou s najväčším počtom nalodených migrantov (z tohto hľadiska je najdôležitejší západný región Zuwára), nasleduje Tunisko (20 percent z celkového počtu).

Mnoho ďalších migrantov čaká v Líbyi

Vyplýva to z tlačovej správy, ktorú poskytlo talianske veľvyslanectvo v Bratislave.

Dvadsaťjeden percent migrantov sa hlási k eritrejskému pôvodu, 19 percent k tuniskému a sedem percent k nigérijskému (v roku 2017 predstavovali Nigérijčania 15 percent a boli najpočetnejšou skupinou).

Podľa vyjadrení samotných migrantov sa preplavili cez Stredozemné more po tom, ako niekoľko mesiacov čakali v Líbyi, čo znamená, že mnoho ďalších migrantov pravdepodobne čaká v Líbyi na priaznivé meteorologické podmienky.

Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) do februára 2018 čakalo v Líbyi 704.000 migrantov.

Na jednej strane dramaticky klesajú počty migrantov využívajúcich cestu cez strednú časť Stredozemného mora, na druhej strane mierne stúpa prílev do Španielska cez západnú časť Stredozemného mora a po tzv. atlantickej trase.

Migračných ciest pribúda

Do 8. apríla prišlo do Európy cez uvedené trasy 511 migrantov, čo predstavuje nárast o 35,5 percenta oproti tomu istému obdobiu v roku 2017. Tieto čísla potvrdzujú stúpajúcu rôznorodosť migračných ciest, a to aj vďaka prísnejšej kontrole migrantov zo strany líbyjských orgánov.

Zatvorenie hranice medzi Eritreou a Sudánom z 8. januára sťažuje opustenie eritrejského územia: toky z tejto krajiny poklesli o 50 percent. Najviac Eritrejčanov tak prichádza do Talianska z Líbye, a to po siedmich až 12 mesiacoch čakania.

Neistá bezpečnostná situácia na hraniciach (Sudán, Egypt, Líbya) prispieva k znižovaniu počtu utečencov, ktorí prichádzajú do Líbye z východoafrických krajín. V Západnej Afrike je najmenej využívanou trasou cesta medzi Burkinou Faso a Nigerom.

Počty migrantov, ktorí prichádzajú do Talianska z Alžírska, narástli oproti roku 2017 o 70 percent (vtedy ich bolo asi 2000). Podľa IOM sa v Alžírsku nachádza asi 75.000 migrantov subsaharského pôvodu, ktorí sa chystajú do Európy.

Taliani zachránili 31 percent migrantov

Navyše zlá ekonomická situácia v Alžírsku by mohla mnohých mladých Alžírčanov viesť k tomu, aby takisto opustili svoju krajinu.

Do 16. apríla zachránili talianske lode 31 percent migrantov, najviac ich zachránila pobrežná hliadka a finančná polícia. Mimovládne organizácie uskutočnili 41 percent záchranných operácií, Eunavfor Med 18 percent a obchodné lode desať percent. Líbyjská pobrežná hliadka zasahovala v roku 2018 v 3700 prípadoch.

Podľa údajov IOM sa od začiatku tohto roka do 16. apríla v Stredozemnom mori utopilo 557 migrantov (čo je o 41 percent menej oproti tomu istému obdobiu v roku 2017 - vtedy ich bolo 959, a o 54 percent menej než v roku 2016, keď ich bolo 1231). Tristopäťdesiatdeväť z nich vyplávalo z územia Líbye.

Do 13. apríla požiadalo v Taliansku o medzinárodnú ochranu 21.094 osôb (čo je pokles o 52 percent oproti tomu istému obdobiu v roku 2017, kedy ich bolo 44.214).

V tom čase Talianska vláda posúdila 26.659 žiadostí a zabezpečila medzinárodnú ochranu 39 percentám žiadateľov tak, že štatút utečenca dostalo sedem percent žiadateľov, doplnkovú ochranu dostali štyri percentá a humanitárnu ochranu (povolenie na pobyt) dostalo 28 percent.

Podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov z roku 2017 prišlo cez Stredozemné more do Európy 30.000 detí. Viac než polovica z nich bolo bez sprievodu, a to najmä z Guiney, Pobrežia slonoviny, Gambie a Eritrey.

Trinásť percent (15.500) migrantov, ktorí prišli do Talianska v roku 2017, bolo maloletých bez sprievodu, pričom väčšina z nich sa stala obeťami násilia počas cesty a počas pobytu v Líbyi.