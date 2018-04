Kim Čong-un hovoril o novom začiatku a zaželal mier obom Kóream

Mun Če-in: Keď Kim prekročil vojenskú demarkačnú líniu, sa stal Pchanmundžom symbolom mieru.

27. apr 2018 o 6:22 (aktualizované 27. apr 2018 o 7:18) TASR

PCHANMUDŽON. Optimistické vyjadrenia zazneli v piatok z úst juhokórejského prezidenta Mun Če-ina a severokórejského vodcu Kim Čong-una pred začiatkom neverejnej časti ich historického summitu v dedine Pchanmundžom ležiacej v demilitarizovanej zóne medzi oboma kórejskými štátmi.

Ako prvý dorazil do demilitarizovanej zóny Mun Če-in, krátko po ňom prišiel aj Kim Čong-un.

Po privítaní pozdravila lídrov čestná stráž v tradičných kórejských odevoch. Kim Čong-un sa následne podpísal do knihy návštev a s Mun Če-inom zapózoval pre fotografov. Počas celého uvítacieho ceremoniálu sa Mun i Kim usmievali.

"V momente, keď vodca Kim prekročil Vojenskú demarkačnú líniu, sa stal Pchanmundžom symbolom mieru, nie symbolom rozdelenia," citovala Mun Če-ina agentúra Jonhap.

"Rád by som opäť vyjadril svoj rešpekt pred odvážnym rozhodnutím vodcu Kim Čong-una, ktoré umožnilo dnešné stretnutie," dodal juhokórejský prezident.

Kimova snaha o nový začiatok

“ Verím, že sme schopní dosiahnuť nový začiatok a s týmto záväzkom som prišiel na toto stretnutie. „ KIM ČONG-UN, LÍDER KĽDR

Kim Čong-un pred rozhovormi v tzv. Dome mieru, ktorý sa nachádza na juhokórejskej strane demarkačnej línie, povedal, že obaja lídri by sa mali stretávať častejšie.

"Keď som sem prešiel, pomyslel som si, prečo je také ťažké sa sem dostať? Rozdeľujúca línia nie je taká vysoká na prekročenie. Bolo príliš jednoduché ju prekročiť, no trvalo nám 11 rokov, kým sme sa sem dostali," cituje Kima televízia CNN.

Severokórejský vodca ubezpečil, že s juhokórejskou stranou povedie "prospešnú diskusiu" a jeho postoj bude "úprimný a "otvorený", aby sa dosiahol "dobrý výsledok".

Vyjadril tiež nádej, že 11 rokov, ktoré uplynuli od predchádzajúceho summitu, nebolo zbytočných. "Verím, že sme schopní dosiahnuť nový začiatok a s týmto záväzkom som prišiel na toto stretnutie," konštatoval Kim Čong-un.

Odkaz o ére mieru

Vyjadrenia oboch politikov vysielali v priamom prenose juhokórejské televízie.

Slová o začiatku "novej histórie" a "ére mieru" použil Kim Čong-un aj v zápise v knihe návštev Domu mieru.

Oficiálne rokovania trvali takmer dve hodiny. Kim Čong-un následne nasadol do pristavenej čiernej limuzíny značky Mercedes-Benz, ktorá sa pomaly, lemovaná ochrankármi, vrátila na severokórejskú stranu demarkačnej línie.

Oficiálne rozhovory sa začali o 10.15 h miestneho času (03.15 h SELČ), asi 45 minút po tom, čo Kim Čong-un ako prvý severokórejský vodca od konca kórejskej vojny v roku 1953 prekročil demarkačnú líniu a vstúpil na územie Južnej Kórey.

Podľa Munovho hovorcu Kim počas rozhovorov žartoval, že už nebude rušiť spánok juhokórejského prezidenta, v zjavnom odkaze na ranné raketové testy Severnej Kórey. Kim tiež povedal, že by pricestoval do Soulu, ak by dostal pozvanie.

Severokórejský vodca po obede opäť prekročí hranice a s Mun Če-inom zasadia na demarkačnej línii borovicu. Pri sadení stromu použijú zeminu pochádzajúcu z oboch Kóreí a polejú ho vodou z riek svojich krajín.

Ďalší program zahŕňa podpis záverečného dokumentu a spoločné vyhlásenie. Nakoniec bude nasledovať spoločná večera, na ktorú by mohla prísť aj Kimova manželka Ri Sol-džu.

Piatkový summit bol prvým, ktorý sa konal v Južnej Kórei. Obe predošlé schôdzky vodcov oboch Kóreí - v rokoch 2000 a 2007 - prebehli v Pchjongjangu.

Pri príležitosti vnútrokórejského summitu vydal vyhlásenie aj Biely dom, ktorý zaželal "všetko dobré" ľudu oboch kórejských štátov.

Dúfa, že rozhovory budú posunom smerom k mierovej budúcnosti a prosperite pre celý Kórejský polostrov.

"Spojené štáty oceňujú úzku spoluprácu s našim spojencom, Kórejskou republikou, a v nasledujúcich týždňoch sa tešia na pokračujúce intenzívne diskusie v rámci príprav na plánované stretnutie prezidenta Donalda J. Trumpa a Kim Čong-una," uviedol podľa CNN Biely dom.