Sú to banálne útoky, no pôsobia. Ako sa predbiehajú kórejské štáty

Zvyšku sveta sa to môže zdať banálne, no kórejské republiky si aj stožiarmi ukazujú, kto má navrch.

27. apr 2018 o 9:52 Matúš Krčmárik

SOUL, BRATISLAVA. Na seba ťažké namierené delostrelectvo, občasné prestrelky na hraniciach, ale aj potopenie juhokórejskej lode či zostrelenie lietadiel. Kórejská vojna sa oficiálne neskončila, v roku 1953 ju prerušilo len prímerie.

To všetko by sa mohlo skončiť už v piatok, keď sa stretne severokórejský diktátor Kim Čong-un a juhokórejský prezident Mun Čä-in. Hovorí sa, že by sa konečne mohli dohodnúť na mieri.

História vzájomných vzťahov znepriatelených republík však obsahuje aj konflikty, ktoré sa zvonku môžu zdať ako banálne.

„To, čo sa nám môže zdať ako banálne, má pre obe strany veľkú symbolickú hodnotu. Dve krajiny majú dramaticky iné ideológie a týmto spôsobom ukazujú tomu druhému vlastnú prevahu,“ povedal pre BBC analytik Ankit Panda.

Britská verejnoprávna televízia zozbierala niekoľko prípadov takýchto banálnych incidentov z posledných desaťročí.

Reproduktory a vysielanie

Obe krajiny si navzájom cez hranicu ešte donedávna vysielali odkazy cez veľmi silné reproduktory. Raz za čas ich vypnú, potom znovu pustia.

V juhokórejskom vysielaní namierenom na pohraničné severokórejské dediny sa objavujú správy o počasí, rozhlasové hry, ale aj spravodajstvo, ktoré je pre Severokórejčanov nedostupné. K tomu občas zahrajú kórejské popové piesne.

Ak sú pustené, tak neustále. Majú teda aj podlomiť morálku severokórejských vojakov a presvedčiť ich, že propaganda im nehovorí pravdu.

Z opačnej strany znie pravidelne odsudzovanie krokov Južnej Kórey a jej západných spojencov.

V súčasnosti sú obe vysielania vypnuté, takže prezidenti si na summite najnovšie popové hity nevypočujú.

Vysoké stožiare

V 80. rokoch juhokórejská vláda vztýčila pri hraniciach stožiar vysoký takmer sto metrov s vlajkou navrchu. To Severná Kórea nemohla nechať len tak a postavila o polovicu vyšší stožiar.