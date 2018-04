Trump vyberá miesto a čas schôdzky s Kimom, na ktorú možno nepríde

Americký prezident Donald Trump uvažuje o viacerých termínoch a miestach stretnutia.

26. apr 2018 o 16:22 ČTK

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump zvažuje tri alebo štyri termíny pre chystané vrcholné stretnutie so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Rovnako ohľadom miesta summitu uvažuje o piatich možnostiach.

Trump zároveň ale v štvrtkom televíznom rozhovore upozornil, že nie je stále jasné, či sa s Kimom vôbec stretne.

„Mohlo by sa stať, že by som rýchlo odišiel. S rešpektom, ale mohlo by sa to stať. Možno že sa schôdzka vôbec neuskutoční. Ktovie. Ale práve teraz vám môžem povedať, že sa (Severokórejčania) chcú stretnúť,“ povedal Trump v rozhovore pre americkú spravodajskú stanicu Fox News.

Trump už skôr povedal, že stretnutie bude koncom mája či začiatkom júna. Agentúra Bloomberg pred týždňom špekulovala, že by sa summit mohol uskutočniť v niektorom z deviatich miest vrátane Prahy.

Za ďalšie možné miesta stretnutia označila agentúra Oslo, Helsinki, Štokholm, Ženevu, Varšavu, Ulánbátar, Bangkok a Singapur.

Do úvahy vraj naopak neprichádzajú Peking, Pchjongjang, Soul alebo Pchanmundžom, ktorý leží na hranici medzi Severnou a Južnou Kóreou.

V Pchanmundžome sa v piatok stretnú Kim Čong-un s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom.

Trump v apríli povedal, že si od schôdzky s Kim Čong-unom sľubuje úspech, ktorý zaistí bezpečnosť, mier a prosperitu na Kórejskom polostrove, zbavenom jadrových zbraní.