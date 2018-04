Kam pôjde Kim na záchod a kde si zapáli? Prípravy summitu vrcholia

V piatok sa na hranici kórejských republík budú riešiť tri hlavné témy. Dve sú prakticky vyriešené.

26. apr 2018 o 16:36 Matúš Krčmárik

SOUL, BRATISLAVA. Keď sa v piatok stretnú severokórejský diktátor Kim Čong-un a juhokórejský prezident Mun Čä-in, budú sedieť presne 2018 milimetrov od seba. „Zvýrazní to rok historického summitu 2018,“ uviedla juhokórejská prezidentská kancelária.

Stretnú sa v južnej časti demilitarizovanej zóny, ktorá rozdeľuje dve časti polostrova vo vojnovom stave. Občianska vojna sa v roku 1953 skončila len prímerím.

Hranicu strážia americkí vojaci s mandátom OSN. Bezpečný návrat severokórejského diktátora, ktorý sa vyhrážal jadrovou vojnou aj Spojeným štátom, tak bude mať na starosti americký generál Vincent Brooks.

Juhokórejskí prezidenti boli už v rokoch 2000 a 2007 na summite v severokórejskom Pchjongjangu. „Hranicu vôbec prvýkrát prekročí severokórejský líder, je to historická udalosť,“ pripomína pre Washington Post Han Jong-sup z juhokórejskej Národnej obrannej univerzity.

Len druhá Kimova cesta

Stretnutie lídrov znepriatelených republík púta celosvetovú pozornosť a všetko sa tak pripravuje do najmenších podrobností. Kim totiž do zahraničia zväčša necestuje, prvú výnimku od nástupu do funkcie v roku 2011 urobil len pred mesiacom, keď svojim obrneným vlakom naštívil Peking.

Už o mesiac by sa však mal stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a od tohto stretnutia sa očakáva zásadný zvrat najmä v severokórejskom jadrovom programe.

A tak sa riešia aj praktické veci okolo hlavy režimu. Napríklad to, že severokórejskí lídri si so sebou vždy nosia vlastný záchod, aby nemuseli vylučovať ako „bežní smrteľníci“. V krajine majú totiž imidž polobohov, podľa oficiálnej propagandy Kim nevylučuje vôbec, lebo jeho dokonalé telo vie všetky živiny spracovať.

„Lídrove výlučky môžu obsahovať informácie o jeho zdravotnom stave, takže sa nemôžu len tak nechať bez pozornosti,“ hovorí Li Jun-kcheol, ktorý pracoval v osobnej ochranke Kimovho otca Kim Čong-ila, v roku 2005 emigroval na Juh.