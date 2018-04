Českí sociálni demokrati chcú v novej vláde post šéfa diplomacie

25. apr 2018 o 22:47 TASR

PRAHA. Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) si z kresiel v budúcej vláde, ktoré jej v stredu počas rokovaní ponúklo hnutie ANO, vybrala ministerstvo zahraničných vecí.

Uprednostnila ho pred ministerstvom obrany, informoval spravodajský server iDNES.cz.

Sociálni demokrati prišli na rokovanie o možnej vláde s ANO aj s návrhom poistky pre fungovanie koalície. Podľa podpredsedu ČSSD Jiřího Zimolu ide o to, aby sa do koaličnej zmluvy dostalo, že keď podá demisiu všetkých päť ministrov za ČSSD, musel by do týždňa podať demisiu aj premiér a s ním celá vláda. "Vzali ten návrh na vedomie," uviedol Zimola.

ANO sa kategoricky postavilo proti podmienke ČSSD, že by z vlády musel odísť trestne stíhaný premiér Andrej Babiš, aj keby bol len neprávoplatne odsúdený.

"My jednoducho túto podmienku do koaličnej zmluvy nechceme. Pripadá nám absurdná," uviedol podpredseda ANO Jaroslav Faltýnek.

Stredajšieho rokovania sa nezúčastnil ani šéf hnutia ANO a premiér v demisii Andrej Babiš, ktorý bol na návšteve v Ostrave, ani predseda ČSSD Jan Hamáček, ktorý sa ospravedlnil a s Babišom sa má stretnúť vo štvrtok.