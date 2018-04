Egypt schválil pokuty pre predajcov, ktorí obťažujú turistov

Turistický priemysel v krajine vážne poškodili útoky extrémistov a politická nestabilita.

25. apr 2018 o 18:59 TASR

KÁHIRA. Egypt sa snaží oživiť svoj turistický sektor, preto tamojší parlament tento týždeň schválil návrh zákona, ktorý zavádza pokuty za prehnane agresívne ponúkanie tovaru obchodníkmi.

Zákon umožňuje, aby každému, kto obťažuje turistov "naliehavým žobraním, prezentovaním, ponúkaním alebo predajom tovaru či služby", udelili pokutu do 10-tisíc egyptských libier (463 eur).

Legislatívu musí ešte schváliť egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, pripomenula v stredu agentúra AP.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Egypťania majú obavy

Táto informácia už vyvolala obavy medzi Egypťanmi pracujúcimi v okolí slávnych pyramíd v Gíze, kde ponúkajú suveníry, prepravu na koči či jazdy na ťave.

Ahmad, jeden z tých, ktorí si takto zarábajú, v stredu vyhlásil, že návrh zákona ovplyvní zdroj obživy tisícov podobných ľudí, ako je on.

Prečítajte si tiež: Egyptský prezident predĺžil výnimočný stav o tri mesiace

"Nové pravidlá budú mať nepriaznivý vplyv iba na chudobných ľudí, ktorí horko-ťažko nasýtia svoju rodinu," povedal pre agentúru AP Ahmad, ktorý odmietol uviesť celé svoje meno z obáv pred odvetou.

Bývalý egyptský minister pre starožitnosti a svetoznámy egyptológ Záhí Hawás povedal, že pokuty nebudú stačiť na odstrašenie od obťažovania turistov.

"Do zákona mal byť zahrnutý aj trest odňatia slobody, pretože takéto praktiky poškodzujú egyptský turistický ruch," uviedol Hawás v utorok večer v televíznom rozhovore.

Návštevníkov pyramíd v Gíze a ďalších dôležitých historických miest v Egypte bežne obťažujú a prenasledujú mladí muži ponúkajúci výlety, suveníry, jazdu na koči či na ťave.

Bežné sú rôzne podvody a polícia určená na ochranu turistov zriedkakedy zasiahne.

Turizmus ovplyvnili útoky aj nestabilita

Pre Egypt životne dôležitý turistický priemysel vážne poškodili útoky islamských extrémistov a politická nestabilita po ľudovom povstaní z roku 2011, keď bol zvrhnutý dlhoročný autokratický prezident Husní Mubarak.

Prečítajte si tiež: Za bomby pre teroristov hrozí v Egypte poprava

Turistický priemysel kedysi prinášal krajine mnohomiliardové príjmy a prácu miliónom obyvateľov - spomínané udalosti ho však zdecimovali. Turistický sektor utrpel ďalšiu ranu v roku 2015, keď militanti z teroristickej organizácie Islamský štát (IS) umiestnili bombu do ruského dopravného lietadla s dovolenkármi vracajúcimi sa do Petrohradu, ktorá vybuchla nad Sinajským polostrovom. Pri tomto útoku zahynulo všetkých 224 ľudí na palube.

Rusko, ktoré následne zakázalo všetky lety do Egypta, obnovilo prepravu na trase Moskva-Káhira až v apríli. Egyptské štátne aerolínie majú stále zakázané lietať do Ruska.

Vlani podľa oficiálnych štatistík navštívilo Egypt 8,3 milióna turistov - v porovnaní s 15 miliónmi v roku 2010.

Egyptská vláda sa snaží prilákať turistov naspäť aj tým, že propaguje nové archeologické nálezy a posilňuje bezpečnosť okolo historických lokalít.