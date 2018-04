Nemecká vláda chce deportovať bin Ládinovho bodyguarda do Tuniska

Krajina žiada diplomatické záruky od Tuniska, že muža nebudú mučiť.

25. apr 2018 o 16:41 SITA

BERLÍN. Nemecká vláda tvrdí, že sa snaží deportovať bývalého ochrankára Usámu bin Ládina, a to aj napriek rozhodnutiu súdu, ktoré jeho transfer do rodného Tuniska zakazuje.

Prípad Samiho A. vyvolal v Nemecku pobúrenie po tom, čo vyšlo najavo, že mesačne poberá sociálnu podporu vo výške 1 168 eur.

Mučenie v Tunisku

Krajinská vláda v Severnom Porýní-Vestfálsku tieto informácie poskytla na žiadosť krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD).

Uviedla tiež, že 42-ročného otca rodiny nemožno deportovať, pretože by ho v Tunisku mohlo čakať mučenie.

Nemecko preto teraz žiada diplomatické záruky od Tuniska, že muža nebudú mučiť, africká krajina ich však zatiaľ neposkytla.

Hovorca spolkového ministerstva vnútra Harald Neymanns v stredu povedal, že "sú pokusy deportovať bývalého bodyguarda bin Ládina" a ministerský krízový štáb čoskoro prípad preskúma.

Sudcovia veria svedkom

Podľa svedeckých výpovedí v nemeckom protiteroristickom procese z roku 2005 pracoval Sami A. niekoľko mesiacov v roku 2000 ako jeden z bin Ládinových osobných strážcov v Afganistane.

On sám to popiera, avšak sudcovia v Düsseldorfe uverili svedkom. Samiho A. vyšetrovali pre možné väzby na al-Kájdu v roku 2006, ale nevzniesli voči nemu obvinenia.



V súčasnosti žije Sami A. so ženou a štyrmi deti v Bochume na západe Nemecka, keďže má dočasné povolenie na pobyt. Jeho žiadosť o azyl v roku 2007 úrady zamietli, pretože je v krajine registrovaný ako bezpečnostná hrozba. Musí sa preto denne hlásiť na policajnej stanici.