Trump Macrona očistil od lupiny, ale inak nič zásadné nedohodli

Francúzsky prezident prišiel do Washingtonu hovoriť o troch témach. Pri Iráne, pri Sýrii ani pri clách amerického prezidenta nepresvedčil.

25. apr 2018 o 14:00 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Neustále nadšené podania rúk, v istej chvíli prišlo aj na bratský bozk. Prezident Donald Trump vôbec prvýkrát od nástupu do úradu vystrojil pre zahraničného hosťa oficiálnu večeru.

V jednom momente sa dokonca americký prezident naklonil k francúzskemu lídrovi Emmanuelovi Macronovi. „Naozaj máme výnimočný vzťah, očistím ho aj od tejto lupiny. Musíme z neho spraviť perfektného, už je perfektný,“ povedal Trump francúzskemu prezidentovi.

„Je mi cťou nazývať ťa mojim priateľom,“ prihovoril sa mu pri inej príležitosti.

V skutočnosti sa však na trojdňovej návšteve francúzskeho prezidenta vo Washingtone nič zásadné nedohodlo. Hoci Macron prišiel Trumpa presviedčať v troch zásadných otázkach, podľa verejných vyjadrení jeho postoje nezmenil.

Trump naďalej ostáva hlasným odporcom šesťstrannej dohody o obmedzení iránskeho jadrového programu a chystá sa od nej odstúpiť. Zo Sýrie sa Američania stiahnu, hoci nie hneď, a hrozba obchodnej vojny medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou stále nie je zažehnaná.

Historická úloha

„História si nás povolala. Núti našich ľudí nájsť v sebe silu, ktorá nás viedla v najťažších obdobiach spoločnej histórie. Francúzsko a s ním aj Spojené štáty majú historickú úlohu,“ povedal zas Macron pred tým, ako si uctil hrob neznámeho vojaka na Národnom cintoríne v Arlingtone.

Najväčšou témou bol Irán, keďže Trump v januári varoval, že už 12. mája môžu Američania odstúpiť od dohody. Stalo by sa tak v prípade, že by neuznali iránsku spoluprácu pri obmedzovaní jadrového programu a obnovili by sankcie.

Washington Iránu vyčíta, že nepúšťa medzinárodných inšpektorov do svojich vojenských zariadení a je tak možné, že sa tam pokračuje vo vývoji zakázaných zbraní.

Trump dovtedy očakáva zásadné zmeny v dohode, čo však odmietajú európski signatári aj samotný Irán. „Odstúpenie od dohody by prakticky znamenalo jej koniec,“ povedal podľa BBC iránsky minister zahraničných vecí Džavád Zaríf, ktorý dohodu vyrokoval na iránskej strane.

Prezident Hassan Ruhání sa už vyhrážal „vážnymi následkami“, ale viac nepovedal.

Iránske zdroje však hovoria, že ak by Američania od dohody odstúpili a začali by obnovovať sankcie, v Teheráne by dohodu z roku 2015, ktorá má brániť Iránu v ceste k jadrovým zbraniam, považovali za neplatnú.