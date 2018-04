Chcete halu? Bude hala! Babiš už zase jazdí a sľubuje

Babiš ešte nezostavil vládu s dôverou, ale už stihol sľúbiť desiatky miliárd korún. Idú komunálne voľby.

25. apr 2018 o 13:08 Jindřich Šídlo

Autor je šéfkomentátorom webu Seznam.cz.

Česko má nového hokejového suveréna: aj tento rok sa rovnako ako vlani majstrom extraligy stala brnianska Kometa. A Brno je dnes bez preháňania hlavným mestom českého hokeja.

Na každý zápas je vypredané, ľudia tu hokejom naozaj žijú, zvlášť keď na ten minuloročný titul čakali 51 rokov.

A túto vášeň si, bohužiaľ, nemohol nevšimnúť stíhaný predseda vlády v demisii Andrej Babiš. Už vlani na twitteri Komete nadšene gratuloval a tento rok to zopakoval - aj so sľubom, že sa Brno dočká novej, krásnej modernej arény, kde bude Kometa vyhrávať ďalšie a ďalšie trofeje.

No. O stavbe novej haly sa v Brne hovorí už dlho. Nič proti, druhé najväčšie mesto v krajine by si modernú arénu asi aj zaslúžilo. Babiš to však poňal ako vždy, vo svojom veľkom štýle.

Priamo na mieste

Už budúci týždeň ide do Brna celá jeho vláda, aby sa pozrela na miesto, kde by aréna mala stáť. A vôbec o tom nepochybujte: miliardy a sľuby už svištia vzduchom.